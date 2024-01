CIUDAD DE MÉXICO.— Lupita Jones generó la preocupación de sus seguidores luego de que se informó que fue hospitalizada de emergencia.

Sin embargo, la propia exMiss Universo habló del por qué tuvo que ser internada en un nosocomio e incluso fue sometida a una cirugía. Esto es lo que se sabe de su hospitalización…

¿Por qué Lupita Jones fue hospitalizada de emergencia?

Este pasado 25 de enero, mediante un vídeo publicado en sus historias de Instagram, la exreina de belleza confirmó que fue hospitalizada debido a que necesitaba ser sometida a una operación.

Asimismo, la exreina de belleza dio detalles de su estado de salud y, reveló que hace tres años durante un chequeo le detectaron “algo” en uno de sus senos que mantuvo bajo vigilancia médica.

Lupita Jones también reveló que se sometería a una cirugía para extirpar lo que encontraron en uno de sus senos.

“Les cuento que me estoy internando en el hospital porque tengo que someterme a una cirugía, no es nada grave, pero es un tema que me detectaron hace como tres años, que se estuvo monitoreando…”, inició explicando la exMiss.

Y agregó: “El doctor me advirtió que si se notaba algún cambio en esto se tenía que intervenir para retirar eso que me encontraron por ahí”.

Tras brindar más detalles sobre su hospitalización, y así evitar la preocupación de sus seguidores, pero sobre todo las especulaciones en torno a su estado de salud, la también empresaria de 56 años destacó la importancia de los chequeos.

Y es que tal y como mencionó, fue durante uno de éstos que le detectaron una bolita en uno de sus senos, y por ello de inmediato se sometió a una cirugía.

Lupita Jones sale de cirugía, ¿cuál es su estado de salud?

A horas de que Lupita Jones anunciara que fue hospitalizada de emergencia para someter a una cirugía, la exMiss Universo compartió un nuevo vídeo en el que habló de su estado de salud tras ser operada.

La exreina de belleza también aprovechó para agradecer todas las muestras de cariño por parte de sus seguidores, amigos y personalidades del espectáculo, quienes le enviaron los mejores deseos para su pronta recuperación.

Y ya en su vídeo, tras salir de la cirugía Lupita Jones dio una actualización sobre su estado de salud.

Recostada en la cama del hospital portando su bata y todavía algo adormilada por la anestesia, la ex Miss México, afirmó que se encontraba bien.

Y aunque no detalló qué detalles de la operación a la que fue sometida, sí indicó que estaba “incómoda y le dolía un poco”.

“Pues salí ya de la cirugía. Todavía estoy un poquito mareada con la anestesia, pero todo salió bien, estoy un poquito incómoda y me duele un poco. El doctor dijo que todo estuvo bien. Ya les contaré todo lo que pasó, pero gracias a Dios todo en orden”, expresó la modelo.

¿Qué tiene Lupita Jones?

Hasta el momento, la exMiss mexicana no ha ahondado en detalles sobre la enfermedad que padece o lo que la llevó a tener que ser operada.

Pero sus seguidores esperan de mayor información una vez que esté mas recuperada. Asimismo, sus seguidores esperan tenga una rápida y favorable mejoría.