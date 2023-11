CIUDAD DE MÉXICO.— Lupita Jones rompió el silencio sobre su permanencia como directora de Miss Universo México, y luego de meses de rumores alrededor de su licencia habla al respecto.

¿Lupita Jones perdió la licencia de Miss Universo México?

Desde el pasado mes de octubre, iniciaron las especulaciones sobre que de la exreina de belleza habría sido destituida como titular.

Incluso se rumoreó que Cynthia de la Vega, coordinadora de Miss Nuevo León, será la que la sustituya, esto luego de que Lupita Jones ha sido directora de Miss Universo México por tres décadas.

No obstante, ante la polémica desatada y luego de que la representante del país, Melissa Flores, no llegara a la etapa final; Lupita decidió pronunciarse al respecto.

Mediante un vídeo compartido en su cuenta de Instagram, la exmodelo confirmó que ha perdido la licencia de Miss Universo México.

“Les quiero decir que si no hablé antes fue porque, en primer lugar, Miss Universo no me ha confirmado nada, y hasta ahora no lo hacen, aunque todo apunta a que es verdad todo lo que se está diciendo…”, inició argumentando la exreina de belleza.

Asimismo, la ahora ex directora de Miss Universo México detalló que a ella le dijeron que “las licencias todavía no se han entregado y no hay nada firmado”, pero también le aclararon que pese a “no hay nada firmado”, “sí, hay otro director de Miss Universo en México”.

“Hablé con la directora de licencias… Me dijo: ‘Lupita, de verdad, créeme que no tenemos nada firmado para México el año que entra. Las licencias todavía no se entregan y no hay nada firmado, no sabemos qué está pasando…”, explico Lupita.

Y agregó: “Para nosotros como organización, no tenemos nada firmado, tú sigues siendo la directora’. Pero sí, hay otro director de Miss Universo en México”.

¿Lupita Jones no ayudó a Melissa Flores para que llegará a la final de Miss Universo?

La también empresaria, aprovechó su vídeo para comentar que pese a todo lo que sucedía con su puesto, ella quería concentrarse en la preparación de Melissa Flores, pues preveía que esta concursante no tendría apoyo.

Es por ello que Lupita Jones señaló que los problemas de la institución con ella, también afectaron a la representante de México este 2023, quien no pudo “brillar” en la competencia.

“No quería afectar la participación de Melissa Flores en México… “También era claro que ante las situaciones que se están presentando era muy difícil que fueran a dejar que México, como la última reina que traía Lupita Jones, a esta competencia, brillara”, externó la exMiss.

Asimismo, Lupita puntualizó que pidió se dejará a un lado el problema que tenía con su licencia y se enfocarán en “valoren las cualidades” de Melissa. Pero según Lupita al final no lo hicieron.

“Algo que pedí muchísimo fue que el trato hacia mi representante sea honesto, que sea una competencia justa y que en verdad se valoren las cualidades que tiene mi candidata muy por encima del tema de la licencia en México. Creo que no funcionó mi petición”, aseveró la exreina de belleza.

Y aunque Lupita Jones reiteró que “si no quiso decir nada era porque Miss Universo no le ha confirmado nada”, al parecer es un hecho que ha dejado de ser la directora de Miss Universo México.

Por lo tanto, solo resta esperar que la institución confirme lo que sucede con la licencia de Miss Universo en México y aclaré si Lupita Jones deja de ser la representante.