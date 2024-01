MÉXICO.— Son las mujeres del metal. Son mujeres, son cantantes de heavy metal y pisan fuerte en la escena artística. Le guste (o no) a quien le guste (o no).

“Conocí el metal por casualidad cuando era muy niña, y descubrí que era lo que quería hacer en mi vida”, cuenta la mexicana Anna Fiori a la agencia DW.

“Lo escuché y, sin saber qué género era, decidí encaminar toda mi carrera a poder hacer y compartir esa música, no solo por la complejidad instrumental que supone, sino también por la libertad de expresarme sin limitaciones”.

“Hay temas como la oscuridad o la muerte que en este género son casi materia obligada, a los que solo una minoría de personas elige enfrentarse”, reconoce sobre su elección musical la cantante nacida en México y una de las máximas exponentes del metal latinoamericano.

“Me gusta decir que el heavy me eligió a mí”, afirma, por su parte, la argentina Melani Hess. “En este estilo encuentro mi identidad y mi hogar”, indica la cantante en entrevista con la misma agencia de noticias.

“Amo cantar y expresarme a través de la música, y este estilo en particular me interpreta”, indica a su vez la chilena Caterina Nix, líder de la banda de metal sinfónico Chaos Magic.

“Requiere mucho dominio, contiene mucha belleza y complejidad y, a su vez, es tremendamente honesto”, apunta sobre el género.

“Nunca encajé con la gente “normal”, admite Nix sobre sí misma. “Simplemente era diferente, y tenía contados amigos que compartían mi gusto musical. En el heavy metal encontré algo así como mi tribu”.

Un cambio de era

El camino de estas mujeres, sin embargo, no ha estado libre de obstáculos, prejuicios y estereotipos varios. “Una vez una persona me dijo: ¿podrías cantar más como hombre?”, recuerda Melani Hess.

“Es muy molesto que haya quienes asuman que estás donde estás no por tu talento ni por tu trabajo”, lamenta Caterina Nix desde Santiago de Chile.

“Me enfrenté a prejuicios, sobre todo respecto a mi imagen, a mi vestuario”, reconoce. “También (recibí) comentarios de gente que asumía que, para llegar a alguna parte, una mujer tenía que haber sacrificado su integridad. Así de vacío”.

“Llegó un punto en que me dije que tenía que ser fiel a mí misma y a nadie más”, cuenta la cantante. “Me visto como se me antoja. Y al que le guste, excelente, y al que no, pues que no mire”.

“Nunca he permitido que el hecho de ser mujer me posicione en un lugar de inferioridad. Soy lo que soy porque he trabajado y he elegido ser esta persona. Puedo sentir mi poder, puedo alzar la voz y ver más allá de los extremos”, sostiene, en el mismo sentido, Anna Fiori.

“Lo que perdura son las acciones, las ganas de hacer música, de compartir un mensaje, de apoyar a otros y de tocar metal”, subraya.

Así las cosas, también en este género, tradicionalmente dominado por los instrumentistas hombres, soplan nuevos vientos.

Globalización

“El mundo se ha vuelto más globalizado, más abierto e inclusivo que en los albores del metal”, indica Fiori.

“Cuando comencé hace veinte años, era el bicho raro, pero generaba admiración y curiosidad. Lo que no estuvo exento de comentarios horribles, que un hombre nunca se hubiera ganado”, señala Caterina Nix.

“Hoy en día, y después de mucho esfuerzo y aguante, las mujeres tenemos una posición mucho más prominente en el metal”, añade.

“Se trata de una escena mucho más abierta y más sana, donde las mujeres también crean y son parte importante”, concluye Nix.