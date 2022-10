La Convención Senka, con Luis Manuel Ávila

Ayer llegó a su fin una edición más de la Convención Senka en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, pero este año fue especial porque Gohan, hijo de Goku en la serie de manga Dragon Ball, estrenó nueva voz para Latinoamérica, la del actor mexicano Luis Manuel Ávila (“Junior” en la “La Familia P. Luche”), que ayer debutó en Mérida ante los numerosos fans del ánime.

“Soy muy chillón. Sigo llorando cada vez que los fans expresan lo que sintieron con la película (“Dragon Ball Super Hero”), cuando escuché que no se dieron cuenta de que cambiaron la voz de Gohan”, señaló al Diario. “Eso es lo que hay que capturar, cada vez me sorprenden más las personas que gustan del anime. La de Mérida es mi segunda convención, la primera fue en Guadalajara, y ya siento que quiero más convenciones, son muy bonitas porque participan las familias, adultos, padres de familia y niños”.

“Gohan es un personaje característico para Dragon Ball, había que encontrar una nueva voz por el fallecimiento del maestro Luis Alfonso Mendoza y fui afortunado de que me eligieran entre 600 dobles que participaron en el casting, muchos de ellos talentosos”, indicó. “Nunca voy a olvidar el 11 de julio de 2022, cuando vi el tráiler de la película en vivo, fue muy emocionante para mí”.

Se le preguntó por la petición de la gente de que él fuera la voz de Gohan es el proceso de selección.

“Los actores de doblaje estamos acostumbrados a ese proceso. Llevo más de 30 años participando en casting. En algunos casos eres el afortunado y en otros no te hablan. Por ello mi sorpresa fue increíble cuando me eligieron como la voz de ese personaje icónico. A veces el actor solo quiere estar en el escenario, pero ganar el personaje de una serie gigantesca como Dragon Ball es emocionante. Disfruto el cariño de la gente, me hace llorar ver la admiración por Gohan, me emociono y lo disfruto”.

Afirmó que en todo el proceso de selección del doblaje siempre lo acompañó la gente en las redes sociales, lo motivaron cuando leía o escuchaba que “mi voz es muy parecida al que le dio el maestro Luis Alfonso Mendoza a Gohan”.

“El personaje de ‘Junior’ me abre las puertas para hacer un proyecto más en mi vida de actor”, manifestó.

Su compañero Piccolo declaró al Diario que sí se parece su voz al del Gohan anterior.

“Es una parte muy bonita de este trabajo. La recepción que me han dado los compañeros es increíble”, admitió. “Solo conocía al ingeniero de sonido de esta gran producción, Eduardo Garza (uno de los actores de doblaje que realizó el casting) 15 días después que entró al mundo de Dragon Ball cuando encabezó una conferencia de prensa. A la mayoría de los actores de voz los vio en la premier de la premier.

Dijo que el casting para la selección de la voz de Gohan fue un proyecto bastante cuidado porque lo llevó Lalo Garza que conoce bastante de este proceso. Nunca se trató de competir sino darle continuidad al personaje. Le gustó Gohan, su voz se asemejaba, le dio matices y texturas y eso le hizo ganar el doblaje de voz”.

Sobre si era fan de Dragon Ball, dijo que entonces estudiaba y casi no veía mucha televisión, no tenía tiempo, más bien veía telenovelas.

Sobre su debut en Mérida como la voz de Gohan para Latinoamérica, Luis Manuel Ávila afirmó que es un mundo que no conocía pero que le gusta porque las convenciones son familiares, van personas de todas las edades.

“He tenido la bendición de que los personajes que interpreto son para las familias. Soy actor del doblaje de voz desde 2008, pero no había tenido un personaje tan icónico como Gohan. En las sagas de anime anteriormente solo hice doblajes de Los guerreros del zodiaco. Creo que eso me ayudó un poco porque se enteraron de que ya había hecho anime, pero no conozco mucho (del mundo del anime)”.— Joaquín Chan Caamal.