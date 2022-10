Margarita Diaz Rubio: Las flores de cempasúchil

Me he enterado de algo que les quiero comentar, estimables y pacientes lectores de esta columna: y es que el cempasúchil, llamada también marigold, flor amarilla popular en este tiempo y de origen mexicano, al estar en macetas pequeñas no deja las ganancias que creemos a los mexicanos que las cultivan. ¿Por qué?

Resulta ser que los que las cultivan se ven obligados a comprar la semilla que ha sido modificada por países como China y la India. Modificada para que no pueda germinar, dando como resultado que la venta de estas flores no generen la estabilidad económica necesaria y, como consecuencia, los productores del campo se sienten obligados a abandonar esta siembra.

Esta flor ha adquirido popularidad debido a que es endémica de México y crece en la temporada octubre-noviembre en varias regiones del país. Su nombre proviene del náhuatl y es un ícono del Día de Muertos en México debido a la creencia de que esa flor marca el camino de los muertos.

Hay una leyenda famosa titulada “Amor y muerte” cuyo resumen es: el fallecimiento de Huitzilin casado con Xóchitl que se juraron amor eterno hasta el día de la muerte. Ella se acercó a Tonatiuh, el dios del Sol, que, conmovido por su dolor, escuchó sus plegarias y entonces le lanzó un largo rayo con el cual rozó a la joven para convertirla en una flor alegre y radiante como había sido ella antes de perder a Huitzilin. Sin embargo, el nuevo capullo se rehusaba a mostrar su belleza a pesar de recibir todos los días el calor y la luz de Tonatiuh.

La leyenda termina cuando se acercó un colibrí que no pudo resistir el aroma de esa tímida flor y se posó sobre ella; entonces se reconocieron Huitzilin, que era el alado volador, y Xóchitl, quien finalmente abrió su corazón para mostrar sus pétalos anaranjados en todo su esplendor.

Y así vivirá para siempre un amor eterno inolvidable mientras existan los campos de cempasúchil a pesar de las modificaciones que ha tenido a través del tiempo.

Me informan que las flores con tallo largo (comúnmente se encuentran en los mercados populares) tienen la semilla original.

Presidenta del Patronato Pro Historia Peninsular de Yucatán.