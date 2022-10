Rita Cetina influyó en sus alumnas

Cómo el pensamiento de Rita Cetina influyó en cuatro generaciones, incluyendo a aquellas alumnas que participaron en el Primer Congreso Feminista y en Elvia Carrillo Puerto, quien continuó con el desarrollo de la conciencia feminista, fue parte del planteamiento que realizó la doctora Piedad Peniche Rivero en conferencia que ofreció anoche.

La doctora e investigadora impartió la charla en el Centro Cultural Prohsipen, como parte del ciclo de conferencias “Mujeres en nuestra historia”.

“Rita Cetina Gutiérrez y sus alumnas. Hacia el desarrollo de la conciencia feminista en Yucatán 1870-1924” fue el título de la ponencia, en la que planteó el desarrollo de la conciencia feminista en el Estado a partir de la labor de Rita Cetina, quien nació en 1846, y hasta Elvia Carrillo Puerto, quien nació en 1881.

La diferencia de 35 años entre el nacimiento de una y otra da paso a cuatro generaciones de mujeres que continuaron con el desarrollo de la conciencia feminista que comenzó Rita, expuso.

Elvia siguió con la tradición hasta el asesinato de su hermano Felipe, quien era el que sostenía y protegía a la Liga Feminista.

La represión posterior fue tal que acabó con la tradición. “Hasta hoy se carece de una organización feminista”, advirtió.

No obstante, añadió, la influencia de Rita Cetina en las generaciones que le siguieron fue muy importante. Como era poeta, su pensamiento estaba codificado, pero sus alumnas, que fueron parte del Primer Congreso Feminista del país que se efectuó en Mérida en 1916, desentrañaron ese pensamiento y muchos de sus “secretos”.

Señaló que Elvia Carrillo no solo dio a conocer esos secretos sino que también quiso vivirlos, por eso la pronunciación hacia el amor libre, la liberación del cuerpo, el reconocimiento del divorcio y la unión libre, y el control natal.

Aclaró que Rita Cetina en realidad no quería eso, lo que buscaba era compartir los conocimientos, que las mujeres conocieran los secretos arcanos de la naturaleza, algo así como secretos de la vida, de la reproducción, de la biología, además de otros datos a los que las mujeres no tenían acceso por su propio género. Recordó que en las clases para señoritas no se incluían las materias de física, química o del conocimiento científico en general, sino solo las del área humanista, como historia y geografía, y por ello Rita quiso que conocieran más. Relató que Elvia Carrillo no fue como alumna de Rita Cetina en las aulas, pero sí de sus enseñanzas por medio de la pluma, ya que leía “La Siempreviva”. La influencia de Rita Cetina en el pensamiento de Elvia Carrillo se nota desde el hecho que ésta le pusiera a su Liga Feminista el nombre de la maestra. Explica que las ideas de Rita Cetina permearon en Elvia, pero, como no hay efecto sin causa, se transformaron.— IRIS CEBALLOS ALVARADO