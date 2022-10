Velada en apoyo a colectivo sobre la violencia vicaria

Una velada cultural y de reflexión sobre la violencia vicaria, la sustracción de los hijos por el padre o la madre, y el feminicidio, entre otros temas, es la que presentará el grupo El Globo, Arte y Cultura, el sábado 5 de noviembre próximo, a las 8 p.m., en Casa Gemela.

La velada cultural se llama “Con letra de mujer” e incluye dos obras de teatro ganadoras del concurso de dramaturgia exprés, que lleva al cabo El Globo, bajo la dirección de Ana Várguez.

Una parte de lo que se obtenga en la velada será destinada al colectivo “Yo no me fui, sigo en casa”, que encabeza Adele Urban.

El programa empezará con la obra “Rojo”, de la propia Urban, que trata sobre la violencia hacia la mujer.

Después se presentará la obra “Ídolos de barro”, de Tania Castillo, sobre la violencia contra la mujer que decide que no tolerará más ese maltrato y finalmente se va de la casa.

Ana Várguez precisó que todo esto servirá de preámbulo a las actividades que la sociedad civil lleva al cabo para conmemorar el 25N, la fecha de lucha contra la violencia hacia la mujer.

Las dos obras tienen en común visibilizar las agresiones y mostrar maneras de prevenirla, que se platicarían en un conversatorio.

Adele Urban agradeció a El Globo, Arte y Cultura que haya tomado en cuenta al colectivo para apoyarlo.

“Este colectivo nació como otros, cuando uno está sufriendo la violencia”.

“Yo no me fui, sigo en casa”, que encabeza Urban, visibiliza el rapto por el padre o madre que comparten custodia. “Hay un concepto legal que se llama sustracción de menores y cuando el padre que no tiene la guardia y custodia sustrae a los menores es penalizado hasta con cárcel. Sin embargo, cuando ambos padres comparten la guardia y custodia, porque están casados, como era mi caso y como es el caso de muchas que formamos este colectivo, no hay una ley que proteja al padre que se queda en casa cuando se llevan a sus hijos”.

“No hay nada penalizado y puede hacerse sin ningún problema en México. Eso se le llama rapto parental”.

“Es una laguna legal que lamentablemente sufrimos muchos, es una violencia que sufrimos muchos años, no la habían volteado a ver y la mujer quedaba estigmatizada y decían ‘por algo se llevó a los hijos’. Lo primero que hace la mujer es sumirse en la depresión porque eso empieza con las amenazas en su hogar de que no volverá a ver a sus hijos”.

“Cuando ocurre esto lo que va a suceder en las instituciones es que van a decir: no te preocupes, esta con su papá, espera a que regresen”.

“El 31 de octubre de 2019 se llevaron a mis hijos. Sigo esperando a que el padre regrese con ellos”.

“Hay mujeres que tienen varios años sin sus hijos, que viven lo mismo y nos damos cuenta de la laguna legal”.

El año pasado, el 25 de noviembre, en Ciudad de México se logró nombrar este tipo de violencia como vicaria, que busca perjudicar a la madre a través de los hijos, lo cual es cruel porque los hijos también son violentados, expuso Adele.

“Esta violencia se vive en diferentes etapas, incluso hasta el feminicidio”.

Por su parte, Diana Peña de la Fuente, presidenta de la delegación Yucatán de la Cámara Nacional de la Mujer, explicó que están enfocados en la mujer y su familia.

“La Cámara quiere darle importancia, peso y demostrar que no solo hacemos labor social sino que nos valemos de las artes para llegar a la gente”.

“Cuando veas la obra podrás darte cuenta de si estás o no en esa situación o si conoces a alguien en esta situación”.

“Todos tenemos maneras de aprender, de darnos cuenta de las cosas y a través de una obra de teatro podemos notar que tenemos canales de aprendizajes visuales”.

Los boletos cuestan $300 en preventa y $350 el día del evento. Se adquieren en la página web de Casa Gemela, que está en Circuito Colonias con calle 16, frente al parque de la colonia México.— CLAUDIA SIERRA MEDINA