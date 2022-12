Arias de ópera: ''Nessun dorma'', de ''Turandot''

MÉRIDA, Yucatán.— "Turandot", la opera inconclusa de Giacomo Puccini, basada en una leyenda del libro "Las Siete Bellezas", escrito por el poeta de origen persa Nezamí Ganyaví, en el siglo XII.

En el tercer acto de esta obra se encuentra una de las arias más conocidas para tenor, "Nessun dorma", que trata sobre la victoria del amor frente al odio, después de que la princesa Turandot ordena que nadie se duerma para descifrar el nombre del príncipe que la había desafiado, y el enamorado Calaf los secunda interpretando la famosa aria.

De leyenda persa a ópera italiana

En el año 1710 el escritor francés François de la Croix incluyó esta historia en su antología de cuentos "Los mil y un días", un conjunto de historias persas, indias, turcas y chinas de amor, fortuna, misterio, justicia y aventura, que constituyen un paralelo poco conocido de "Las mil y una noches".

Posteriormente, en 1760 el poeta veneciano Carlo Gozzi tomó la historia de Turandot y la convirtió en una obra de teatro e incorporó elementos de la "comedia del arte", un tipo de teatro popular nacido a mediados del siglo xvi en Italia, con personajes del teatro de máscaras.

En el año 1904, el compositor y director de orquesta italiano Ferruccio Busoni incluyó a la obra de Turandot música incidental para ser interpretada en una producción de la obra de Gozzi.

Sobre la obra de Gozzi, Max Reinhardt, director teatral austriaco, elaboró una nueva producción del Turandot, con música de Busoni, con la asistencia de Giacomo Puccini.

La ópera "Turandot" de Puccini

Para 1920, el periodista Renato Simone, quien fue corresponsal del periódico Corriere della Sera, propuso a Puccini componer una nueva ópera a partir de la obra de Carlo Gozzi. El proyecto interesó a Puccini y pidió al propio Simone que elaborara el libreto en colaboración con Giuseppe Adami.

Personajes destacados de la historia

Turandot,princesa, hija del emperador chino

Altoum, anciano emperador de China y padre de Turandot

Rey Timur, padre del príncipe Calaf

Liú, esclava del rey tártaro Timur, enamorada del príncipe Calaf

Ping, Pang y Pong, ministros del imperio chino.

Aspectos de Turandot

La princesa Turandot es una mujer de gran belleza y tremenda crueldad, quien guarda un resentimiento en contra de los hombres y busca vengar el crimen cometido contra una antepasada suya, Lou-Ling, quien fue víctima de un príncipe extranjero.

Por otra parte, la esclava Liú es una muer dispuesta a sacrificarse incluso a costa de perder su propia vida.

En medio de ambas aparece el personaje del príncipe Calaf, un hombre valiente, capaz de poner en riesgo su vida por conseguir el amor de Turandot.

La historia se desarrolla en Pekín y está estructurada en tres actos.

Acto 1

Se anuncia el edicto de Turandot: "Todo hombre de sangre real que pida su mano en matrimonio tendrá que descifrar tres enigmas propuestos por la princesa, de lo contrario, será condenado a muerte".

En escena aparece Turandot para dar la señal de ejecución, mientras un príncipe persa marcha hacia el cadalso.

Mientras tanto, el príncipe tártaro Calaf, quien está enamorado de Turandot, toca tres veces el gong para anunciar que es un nuevo pretendiente de la princesa.

Acto II

Escena uno

Los ministros Ping, Pang, Pong, hablan de la situación que ha ocasionado la princesa Truandot, cuyo edito ha cobrado la vida de 13 príncipes.

Escena dos

Ante su padre y los dignatarios de China, Turandot explica las razones de su comportamiento y formula los tres enigmas a Calaf, quien los resuelve con acierto.

Tras el éxito de Calaf, la princesa presiona a su padre para que no la entregue al príncipe, sin embargo, el emperador obliga a la princesa a cumplir su compromiso.

Calaf no quiere a Turandot por la fuerza y le propone otro enigma: que adivine su nombre al amanecer del día siguiente y, en caso de conseguirlo, él está dispuesto a morir.

Acto III

Escena uno

La princesa Turandot anuncia que nadie puede dormir hasta averiguar el nombre del príncipe que la ha desafiado.

Los ministros intentan sobornar a Calaf y no lo consiguen, por otra parte, Timur y Liú son interrogados por Turandot pero no dicen nada.

La esclava Liú es torturada pero aún así no dice el nombre del príncipe, y comunica a Turandot que el amor que siente por el príncipe le da valor para morir antes que traicionarlo y con una daga se quita la vida.

La escena conmueve a Turandot. Calaf se echa en sus brazos y Turandot cede y llora comprobando el amor que el príncipe siente por ella, mientras Calaf le revela su nombre.

Escena dos

En la plaza del Palacio, ante el emperador y todo el pueblo, Turandot revela el nombre del príncipe: Se llama "amor".

Nessun dorma

El príncipe Calaf, enamorado de la princesa Turandot, interpreta esta aria, con esperanza y valentía. En un acto de amor que le podría costar la vida, le revela su nombre.

La interpretación de Luciano Pavarotti es una de las más difundidas, en particular la que ofreció en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Turín 2006, donde recibió la mayor ovación de la noche.

Letra de "Nessun dorma"

¡Sin dormir!

Nessun dorma!



¡Sin dormir!

Nessun dorma!



Tú también, oh Princesa

Tu pure, oh Principessa



En tu cuarto frío

Nella tua fredda stanza



Miras las estrellas que tiemblan de amor

Guardi le stelle che tremano d'amore



y de esperanza

E di speranza

Pero mi misterio está cerrado en mí

Ma il mio mistero è chiuso in me



Mi nombre nadie lo sabrá

Il nome mio nessun saprà



No, no, en tus labios lo diré

No, no, sulla tua bocca lo dirò



Cuando la luz brillará

Quando la luce splenderà

Y mi beso disolverá el silencio

Ed il mio bacio scioglierà il silenzio



Eso te hace mía

Che ti fa mia

Vete, oh noche

Dilegua, oh notte



Bajad, estrellas

Tramontate, stelle



Bajad, estrellas

Tramontate, stelle



Ganaré al amanecer

All'alba vincerò



Yo ganaré

Vincerò



Yo ganaré

Vincerò

