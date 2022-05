''Encontrando a Ana'': La historia de un hombre que se reencuentra con su niñera 45 años después

Un hombre que se llama Juan Jonsson, se volvió viral luego de que compartiera en TikTok la historia de cómo encontró a su niñera 45 años después de que se dejaron de ver. El reencuentro entre ambos fue tan emotivo que miles de usuarios reaccionaron ante tan bonito momento. Aquí los detalles.

"Encontrando a Ana": hombre viaja de España a Bolivia para reencuentro con su niñera

Juan Jonsson compartió un emotivo vídeo en TikTok sobre la travesía que tuvo que pasar para reencontrarse con su niñera 45 años después.

De acuerdo a un medio argentino, Juan es pastor en una iglesia y un día decidió que quería volar desde España hasta Bolivia para buscar a la mujer que lo cuidó cuando era pequeño.

En su vídeo que llamó "Encontrando a Ana", se pueden ver pequeños clips del hombre viajando por todo el continente para reencontrase con su "nana":

"Por fin, después de más de 45 años encontré a Ana. Una mujer increíble que me cuido de niño con tanto amor… como si fuera su propio hijo ¡Gracias Ana!".

Cuando llega a casa de Ana, la mujer parece no reconocerlo así que el hombre decide presentarse de nuevo diciéndole que es Juan, inmediatamente la mujer lo abraza, pues recuerda que es el pequeño que cuidó de niño. En un momento, Ana no puede contener el llanto y comienza a llorar por el emotivo reencuentro.

Posteriormente se ven algunos vídeos de ambos yendo a visitar algunos lugares de Bolivia tomados de la mano e incluso Juan le muestra Ana algunas fotografías de momentos que vivieron juntos cuando aún él era pequeño, lo cual hace llorar a la mujer quien abraza inmediatamente a Juan.

"Te quiero Ana, siempre estás en mi corazón", se lee en una de las descripciones del vídeo.

Debido a la reacción tan emotiva que mostró en el vídeo, éste se ha hecho viral en TikTok y hasta el momento cuenta con 3.3 millones de vistas, 294 mil "Me gusta", 13 mil comentarios y 10 mil compartidas.

En otra publicación llamada "Vivencias junto a mi nana parte 1" se ve a su ex niñera cantando, mientras un ave en la mesa parece disfrutar de la canción y hasta un beso le da a Ana, hasta subirse en la palma de la mujer. Este vídeo cuenta con más de 974 mil vistas, 70 mil "Me Gusta", 1188 comentarios y 1709 compartidas.

Juan Jonsson, quien tiene el nombre de usuario de @juanito.jonsson en TikTok, compartió posteriormente el vídeo sin música de este reencuentro.

"¡Hola Ana! No sé si me reconozcas. Soy Juanito" a lo que la mujer responde "El chiquitito, el que me decía Ana, Ana", mientras imitaba a un niño pequeño. Al reconocerlo ambos se abrazaron.