Helado sin azúcar gana premio

TEL AVIV (EFE). — Saborear helados de chocolate bien dulces pero que contengan poca azúcar y degustar frituras bien saladas pero con poco sodio. Esta es la propuesta de O’Taste, la empresa emergente de Israel que fue galardonada ayer por el Basque Culinary Center (BCC) en Tel Aviv.

“Doy la sensación de dulzura real y natural para gente que no puede o no quiere consumir azúcar, como diabéticos y obesos, o padres que no quieren dar demasiada azúcar a sus hijos pero que aún así quieren disfrutar de alimentos dulces y sin regustos desagradables”, comentó a EFE Guy Ben Zvi, director general de O’Taste, tras recibir el premio.

“Tomamos la sacarosa y la hacemos 50 veces más dulce”, por lo que se necesita mucha menos cantidad para preparar alimentos dulces, evitando así que se eleven los niveles de azúcar en la sangre”(...) !es mágico!”, añadió al explicar que el proceso necesita únicamente de azúcar natural —no sustitutos ni edulcorantes artificiales— y aceite.

A través de un proceso similar, su empresa también produce sal, que es diez veces más salada que la sal tradicional.

Junto a O’Taste, otras cuatro empresas emergentes del sector de la agroalimentación, basadas en Israel, participaron en la final del certamen del BCC celebrado en Tel Aviv. Cuatro jueces eva luaron la innovación y viabilidad de cada proyecto e incluso tuvieron una sesión de degustación.

Se trata de la Esta segunda edición de “Culinary Action! On the Road” (Acción culinaria en el camino), es una competición gastronómica itinerante e internacional que organiza el BCC, para impulsar a las nuevas empresas emergentes de tecnología agroalimentaria más innovadoras del mundo. Esta última edición del concurso, que se inició en septiembre de 2022, ya pasó por Nueva York, Buenos Aires, Copenhage, Tokio y ahora recala en Tel Aviv.

“Tel Aviv en particular combina muy bien la parte de gastronomía, agricultura y ciencia alimentaria con las startups. Además, su ecosistema es muy grande”, dijo a EFE Ander López, responsable de emprendimiento del BCC.

Para Furqan Meerza, chef investigador de BCC Innovation, la importancia de estos eventos reside en el “intercambio de ideas que conectan una empresa con otra y surgen dinámicas que no habían surgido antes. Nos enseñan prototipos, intercambiamos nuestro conocimiento en varias áreas de ciencias y gastronomía”.

“Aunque muchas startups suenen muy tecnológicas, muy cool o top, o que no son accesibles al público en general, el foodtech está estudiando las tendencias y a dónde va el futuro del mundo, sobre todo en temas de sostenibilidad”, explicó a EFE.

UN TRAMPOLÍN HACIA EL MERCADO

El BCC, fundado en 2009 en San Sebastián, en la región española del País Vasco, es una institución académica público-privada centrada en la formación superior, investigación, innovación y promoción de la gastronomía y la alimentación.

Integra una Facultad de Ciencias Gastronómicas, adscrita a Mondragon Unibertsitatea, y un Centro de Investigación e Innovación en Alimentación y Gastronomía, un proyecto único a nivel europeo.

Entre las startups que participaron de la competición hoy figuran Gavan, que busca mejorar los alimentos fabricados a base de vegetales con ingredientes protéicos; Meala, cuya tecnología imita la textura de alimentos cárnicos en productos vegetales; More Food, que crea de manera ecológica alimentos a base de semillas de calabaza y girasol; y Mush Foods, que cultiva micelio de setas para reducir el consumo cárnico.

Los emprendimientos que concursaron en los cinco países presentaron sus proyectos ante un equipo de expertos, inversores, mentores y agentes locales; y los ganadores participarán en la gran final, que será en marzo en San Sebastián.

Los ganadores fueron premiados con un mes de residencia en una incubadora de startups y un vale de 20 horas para proyectos de investigación e innovación en el centro tecnológico BCC Innovation.

Además, tendrán la oportunidad de realizar un plan avanzado en una plataforma digital, en el que podrán acceder a una red de expertos, mentores e inversores para potenciar su proyecto hacia el mercado.