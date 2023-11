En 1977, a partir del estreno de la película “Tiburón” de Steven Spielberg se desató un miedo generalizado a los tiburones, una reacción que ha permanecido 46 años después, al punto que cuando se ve a uno cerca de la costa es motivo de noticia.

Un reciente avistamiento que se viralizó en redes sociales fue el de un tiburón toro en playas de Cancún.

El tiburón toro es una de las 49 especies de tiburones que habitan en el Caribe mexicano, señala la doctora Nadia Rubio Cisneros, al citar un estudio de los doctores María del Pilar Blanco Parra y Carlos Alberto Niño Torres.

En entrevista con el Diario, la doctora Rubio, directora del documental “Holbox: Tiburones y la gente del mar” que se estrenó en septiembre pasado, afirma que no es extraño que un tiburón se acerque a la playa, pues esos animales presentan distintos hábitos de distribución y pueden habitar aguas poco o muy profundas, y cerca o lejos de la costa.

La profesional, directora de la asociación civil Mar Sustentable, explica que el tiburón toro y el tiburón limón utilizan zonas cercanas a la costa, como los manglares, para su reproducción y para obtener alimento cuando son pequeños y para resguardarse de tiburones más grandes y así evitar ser depredados.

En el caso del tiburón ballena, que es el pez más grande del mundo y está considerado en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Naturaleza, la doctora Rubio resalta que es un pez icono de la Península de Yucatán ya que, además de ser un elemento importante para la biodiversidad de la región, representa el sustento económico de muchas familias a través de la práctica turística del nado con ejemplares de la especie.

“Al ser depredadores, los tiburones juegan un papel importante para ayudar a mantener los ecosistemas equilibrados y, por consiguiente, preservar la salud de nuestros océanos. Su alimentación puede afectar el número de poblaciones de presas, pero también la distribución de presas, ya que seleccionan un hábitat para evitar ser comidos. Todo esto por medio de las redes tróficas, las cuales son estas interacciones de alimentación y energía entre diferentes especies”.

¿Por qué se acercan a la playa?

En tiempos actuales la cercanía de los tiburones a la costa pareciera rara, en especial para la población humana que no habita cerca de la costa. Esto no siempre fue así. En nuestras investigaciones de explotación costera en islas del Caribe mexicano hemos documentado el conocimiento tradicional de los pescadores antiguos, ellos nos dicen que diversos y abundantes tiburones y grandes rayas, como los peces sierra o el tiburón sierra, fueron comunes cerca de la costa en décadas anteriores. Ellos hablan del gran cambio antropogénico que ha tenido la Península de Yucatán, donde las costas se han llenado de gente, en conjunto con un creciente esfuerzo pesquero y la diversificación de artes de pesca; han documentado la baja frecuencia de tiburones en la costa. Sin embargo, cuando surgió el Covid-19 por todo el mundo hubo avistamientos costeros de especies como delfines, mantas y tiburones. En nuestras investigaciones submarinas de Cozumel pudimos observar un grupo de más de 18 tiburones de arrecife bebés en 2021 cuando aún había poca gente en la costa por las restricciones de la pandemia. En los siguientes años no hemos observado estos eventos de grupos tan grandes de tiburones bebés.

¿Deberíamos tener miedo a los tiburones?

No. Deberíamos de cuidarlos a ellos y a su casa que es el mar. Conocerlos, aprender quiénes y cómo son y su función en los océanos nos hará valorar y apreciar su presencia en nuestros mares. Los tiburones han sido parte de nuestra cultura, fueron importantes para nuestros ancestros en la época precolombina. Algunos de los dirigentes mayas llevaban en su nombre propio la palabra xook o xok, que significa tiburón. Los restos de tiburón se utilizaban para el trueque, la construcción y para artefactos de los rituales. Algunos tiburones aún son recordados por algunos pescadores de la Península por su nombre maya.

Háblenos del documental “Holbox: tiburones y la gente de mar”. ¿De qué trata?

Los protagonistas de este corto documental son los pescadores. Sus narrativas sumergen al público en las pesquerías históricas de tiburones que existieron en la isla Holbox hace varias décadas. Los pescadores discutieron sus prácticas de pesca pasadas, enfocadas en diversas especies de tiburones que eran muy abundantes en la zona costera, incluyendo tigres, toros, limones, cabezas de pala, entre otros. Además, hablan del gran tiburón sierra. Éste se refiere al pez sierra, que es una raya y se encuentra en peligro crítico según la UICN. Los peces sierra fueron muy comunes en la costa y ahora casi no se ven. Los pescadores también exponen cómo ha cambiado la vida en la isla. Ésta evolucionó de ser un pequeño pueblo pesquero, muy aislado, hasta convertirse en un lugar de moda para el turismo mundial interesado en actividades de Sol y playa. Pero también es un sitio reconocido internacionalmente para el nado con tiburones ballena. En esta historia, los pescadores también hacen conciencia sobre las consecuencias de la sobrepesca y recapitulan sobre la necesidad de cambiar los comportamientos pesqueros y considerar otras fuentes de ingresos además de la pesca, dada la creciente escasez de peces grandes en los desembarques contemporáneos.

¿Cuál es el mensaje que pretende dejar?

Nos interesa comunicar al público en general acerca de la gente del mar: cómo vivió y cómo ha vivido a través del tiempo. También nos interesa dejar un mensaje de amor por la naturaleza, que como sociedad podamos reconocer y valorar las bellezas naturales que se encuentran en nuestro país y que muchos mexicanos aun no conocen.

Hicimos este documental con el fin de preservar el legado de conocimiento de la naturaleza que está despareciendo, ya que los antiguos pescadores que vieron cómo eran las costas de la Península hace varias décadas están falleciendo y este conocimiento ancestral se está perdiendo. ¿Qué significó para usted filmarlo?

Ha sido algo muy emotivo, ya que llevo 8 años trabajando con la comunidad de Isla Holbox y poder recopilar las narrativas de los pescadores y que esto quede documentado para las futuras generaciones es algo que a nuestro equipo y a los patrocinadores nos llena de satisfacción.

El documental se ha presentado en eventos comunitarios en Isla Holbox y Cozumel. También se ha presentado en la conferencia de tiburones Sharks International en Valencia, España, y forma parte de la selección del festival internacional de cortometraje Shorts México. En Ciudad de México se presentó en septiembre en la Cineteca Nacional y en la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM. El editor fue Daniel Lugo, de Nórdica Productions. Alberto Friscione y Erick Higuera fueron de los principales fotógrafos submarinos que realizaron imágenes para este documental. Más informes sobre el documental y futuras fechas de presentación en www.marsustentable.orgy en el perfil Mar Sustentable de Facebook, X (antes Twitter), Instagram y Tik Tok.— IVÁN CANUL EK