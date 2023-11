El universo creativo de la artista yucateca Lizette Abraham es alucinante. Una vez que descubrió las posibilidades de la tela y el hilo no ha dejado de construir mundos imaginarios, escenarios, personajes y objetos llenos de textura, color, movimiento y emoción.

El legado indígena maya es uno de sus temas de interés, el significado de los símbolos textiles de las tejedoras de Chiapas, el bordado de Kimbilá que comenzó con la máquina de coser de doña Addy May…

Una vez que construye sus personajes de hilo, los fotografía sin rostro, enigmáticos y poderosos.

La obra de la yucateca ya traspasa las fronteras y ahora brilla en la Universidad de Diseño de Kobe, Japón, con diez fotografías de Lizette que jamás se han expuesto en Mérida.

Las fotografías pertenecen a las series “Deidades del tejido en Chiapas” y “Deidades del bordado en Kimbilá”, los trabajos más actuales de la yucateca, en los que explora el hilo.

Lizette trabaja con la fotografía, la instalación y el performance. Sus temas recurrentes son el rescate del legado indígena, las desapariciones forzadas, los feminicidios y la contaminación del planeta.

En Japón, expone como parte de la colectiva titulada “Mole”, que estará quince días en la Universidad de Diseño de Kobe, donde ha sido bien recibida.

“Los japoneses son tan excéntricos como nuestras propuestas de arte contemporáneo”, asegura Lizette, la única yucateca de los siete artistas mexicanos que exponen en Kobe.

En la colectiva hay pintura, escultura, performance, dibujo con IA y fotografía. Su participación se dio por invitación de una de las artistas, Ingrid Buendía, que conocía su trabajo, ya que se buscaba mostrar el arte mexicano actual en Japón.

Lizette Abraham, quien radica en Ciudad de México, viajó a Japón con recursos propios, para lo cual rifó varias de sus obras.

“Nos acercamos a la embajada de Japón en México y de México en Japón, en busca de apoyo, pero ninguna no hizo caso”, lamenta Lizette.

Y aunque la artista tiene varios premios y ya ha expuesto en Texas y Barcelona, en Yucatán sólo ha mostrado fotografías de su trabajo en Kimbilá, donde además de doña Addy May conoció a Alfonso, el único bordador de ese municipio.

“Nunca he expuesto en Mérida, no me han invitado”, confiesa Lizette, que seguirá trabajando con la simbología del tejido, porque “cada símbolo tiene una historia, como el sapo, que simboliza la buena suerte, ya que su croar anuncia las lluvias para las cosechas, o el rombo, que simboliza los cuatro lados del universo”.

La artista tiene su estudio en Coyoacán, en Ciudad de México. Se puede conocer más de su obra en www.lizetteabraham.com y en Instagram @lizetteabrahamfotografia.— Patricia Garma Montes de Oca