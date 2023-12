“La trova tiene una cultura literaria, no es improvisada, es el alma de la música de la que salen joyas”, dice Elena Fernández Moral, secretaria del Consejo Directivo del Museo de la Canción Yucateca y quien invita a atestiguar la entrega de la medalla del recinto al trío TrovaNova, el próximo miércoles.

Será la cuarta ocasión que se otorgue la presea a un trío: la primera vez fue para Los Tres Yucatecos, la segunda para Yucatrova y la tercera para Ensueño.

No fue una decisión difícil, según relata Elena Fernández, pues cuando se propuso a TrovaNova como ganador no hubo objeciones.

TrovaNova preserva la trova tradicional yucateca pero también está abierto a la contemporaneidad. En 1999 comenzó la trayectoria del grupo, que anteriormente se llamaba Jilgueros del Mayab. En 2000 Sergio Esquivel les produjo su primer disco.

La propuesta cuidaba la melodía de la trova pero incorporaba armonías nuevas, de ahí que Esquivel les aconsejara cambiarse de nombre. Así nació TrovaNova, que tuvo como padrino al propio Sergio Esquivel.

El trío está integrado por Iván Ku Rodríguez, quien tiene a su cargo el bajo y la primera voz; Roger Cantillo Parra, requinto y tercera voz, y David Solís Barroso, guitarra armónica, segunda voz y voz solista. Este último recuerda que lo más difícil en la trayectoria del trío ha sido la armonización de la trova, pero paso a paso lograron que fuera aceptable y la han mantenido por varios años.

“La trova tiene un sustento enorme, no va a morir; tiene una poesía y una música que permite transmitir más sensaciones, expresiones”, añade Solís Barroso.

“La trova expresa el amor, sus letras son sensibles y delicadas cuando se habla de la mujer”, añade.

El trío se manifiesta feliz y al mismo tiempo nervioso por el concierto en el que recibirán la medalla.

Los músicos consideran que hace falta más difusión a las letras de las canciones para que no desaparezcan, por esa razón interpretarán piezas que no se escuchan con mucha frecuencia.

“Los jóvenes deben conocer más la trova, no ignorarla”, considera Solís. “Es sorprendente saber que hay mucho trovadores no solo en Mérida, sino por todo Yucatán. Espero algún día formar una biblioteca, aunque sea digital, de los trovadores jóvenes y no tan jóvenes”.

TrovaNova es como una familia, llena de experiencias y alegrías. Una de ellas es que cada 6 de enero llevan serenata a una casa donde nunca han visto a la mujer a la que está dedicada.

“Pedidas de manos rechazadas, corridos por perritos, papás celosos, saltar bardas para llevar la serenata… hemos vivido de todo”, revela Roger Cantillo.— Sofía Vital Chablé