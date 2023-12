MADRID (EFE).— El año 2023 estuvo marcado en el mundo de los videojuegos por el lanzamiento de nuevos título de sagas muy conocidas, como “Super Mario”, “Resident Evil”, “The Legend of Zelda” y, sobre todo, “Final Fantasy” y “Street Fighter”.

El año arrancó con la salida a la venta de “Fire Emblem Engage”, videojuego con una temática medieval y fantástica con un carácter muy marcado, la estrategia por turnos.

Una propuesta a la que siguieron otras no menos esperadas como “Wonder Boy Anniversary Collection” y “One Piece Odyssey”.

Un mes más tarde, en febrero, el sector del videojuego dio la bienvenida a “Like a Dragon: Ishin”, con el que los juradores pudieron disfrutar de dinámicos combates y recibieron también al desafiante juego de acción “Returnal”.

El año corría y en marzo llegaron “Resident Evil 4”, “Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse” y “The Last of Us: Part I”.

Ya en abril, “Star Wars: Jedi Survivor” y “Dead Island 2” fueron los dos lanzamientos más esperados, y el segundo trimestre también estuvo repleto de estrenos y novedades en todos los géneros y plataformas como “Meet Tour Maker”(4 de abril), un título de ambientación posapocalíptica.

“The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” fue, por su parte, el lanzamiento más esperado del mes de mayo en el sectordel videojuego, un título que compartió protagonismo con la secuela de “The Breath of the Wild”y “Redfall”(2 de mayo), un videojuego de acción, disparos, vampiros y diversión cooperativa hecho por Arkane Studios.

El lanzamiento de “Final Fantasy XVI” y “Street Fighter 6”, nuevas entregas de dos las sagas más influyentes en sus respectivos géneros, el RPG y la lucha, fueron los dos eventos más destacados que se reportaron en junio.

En julio llegaron los estrenos de “Pikmin 4”, “Remnant 2” y “Everybody 1-2-Switch!”.

En agosto, la industria del videojuego trajo potentes novedades, algunas tan destacadas como el mítico juego de rol “Baldurs Gate III” y la segunda entrega del aclamado “Blasphemous”, desarrollado por un equipo español, The Game Kitchen.

“Starfield” fue el estreno más destacado en septiembre, un mes que, como cada año, estuvo marcado por la salida al mercado de una nueva versión de los dos títulos deportivos más importantes del sector: “EA Sports FC 24” y “NBA 2K24”.

Ya en octubre, “Marvel’s Spider-Man 2” hizo su aparición, el estreno más potente de videojuegos en un mes en el que también salieron al mercado nuevos títulos de “Super Mario”, “Forza Motorsport”, “Alan Wake” y “Assassin’s Creed”.

A las puertas de Navidad, una de las fechas más señaladas en la industria del videojuego, noviembre experimentó una notable ola de estrenos, marcada por el lanzamiento del nuevo título de la célebre saga “Call of Duty” y “Modern Warfare 3”, al que acompañan otras obras de renombre como “Super Mario RPG” y “Football Manager 2024”.

Y despedimos 2023 con escasos lanzamientos, ya que se ha convertido en el momento de los recopilatorios o los contenidos extras, como “Batman: Arkham Trilogy” y la última expansión de “Pokémon Púrpura/Escarlata”, así com “Dragon Quest Monsters: El príncipe oscuro”, “Super Mario Bros. Wonder” y “Marvel’s Spider-Man 2”.