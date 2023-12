Con 35 años de carrera en el doblaje y más de 40 mil voces interpretadas, Gerardo Reyero, voz oficial de “Freezer” de la serie “Dragon Ball Z”, considera “impresionante” saber que su trabajo ya abarca tres generaciones.

Reyero estuvo recientemente de visita en Mérida para participar en la última Convención Tsunami de 2023. En esa ocasión platicó con el Diario sobre su trayectoria, sus actuaciones y futuros proyectos.

¿Cómo se siente regresar después de la pandemia a Mérida?

Me siento bendecido, sobreviviente después de tres infecciones de Covid, así que superbien, gracias a Dios y feliz de estar en Mérida.

¿Podremos verte en la siguiente temporada de “Kimetsu no Yaiba”?

Ójala, Dios te oiga, que me lo den a mí de nuevo, ya ves que luego cambian y hacen cosas diferentes. Espero que sí me den de nuevo el pilar de la piedra o pilar de la roca Gyomei Himejima. Viene el director del doblaje Marc Winslow, se lo preguntaremos para ver qué nos dice.

¿Cómo te sientes al interactuar con este personaje?

Antes los actores de doblaje ni siquiera pensábamos en “ya viene la nueva temporada”, para nosotros era trabajo, trabajo, trabajo; pero ahora con las convenciones este proyecto es muy importante porque a la gente le encanta y como niño lo estás esperando. Antes no sucedía así, cuando doblábamos “Dragon Ball” era temporada tras temporada, incluso cuando vino la “Resurrección de Freezer” para mí no implicó estar a la expectativa, sino más bien: “OK, veamos qué trae ‘Freezer’”, pero nos trajo una cosecha maravillosa de reconocimientos y de cosas bonitas.

¿Cuál es tu sensación de ver a niños que interpretan a tu personaje como el caso de “Kimetsu no Yaiba”, el captar nuevas generaciones?

Para mí es impresionante saber que mi trabajo ya abarca tres generaciones, lo platicaba con Mario Castañeda en una convención y le decía: “Mario, ya son tres generaciones: papás, hijos y nietos”. Me decía: “Sí, de repente llegan niños chiquitos cuyos papás lloran porque están viendo al personaje y los niños les dicen ¿por qué lloras papá?, es Gokú”. Para ellos (los niños) es común y corriente ver al actor de doblaje, pero al papá no le es normal, algunos no lo conocían, lo habían escuchado pero nunca lo habían visto en vivo. Ni siquiera somos el personaje, pero somos la voz del personaje y para ellos es: “Estoy viéndote y me regresas 30 años de mi vida para atrás”.

Ésa es la emoción que transmites.

Es la emoción que ponemos a todos los personajes, porque no pensamos solamente en si vamos hacer anime, todos los personajes los hacemos por igual, con la misma emoción y mismo ánimo, la misma pasión que interpretaríamos cualquiera.

¿Cuál es la sensación de ser reconocido como el personaje de “Freezer”?

Ahora que veníamos por la calle me decían “una foto por favor”, me gritaban “¡Capitanazo!”. Pero lejos de sentirme famoso la realidad es que es una gran responsabilidad, sabes que te conviertes en un referente para estas generaciones. Luego voy por la calle con una cerveza en la mano y pasa un chavo y me dice: “Freezer” y yo “¡Salud!”. Qué ejemplo le estaría dando o yo fumándome un cigarro o haciendo algo indebido en la calle. Te conviertes en ese referente que ahora tienes que cuidar mucho, cómo te comportas porque al público al que estás dirigido de niños y adolescentes, entonces no puedes tener ciertos comportamientos indebidos o que te gustaría hacer de repente, porque ya no está permitido, tienes que cuidar tu imagen. Es un compromiso y si todas las figuras públicas vieran que esto es un compromiso lo pensaríamos dos veces antes de “ser famosos”.

En tus interpretaciones pasamos del menosprecio y la humillación a la parte lujuriosa. ¿Cómo logras estas interacciones con el público?

Nos decían hace rato: “Freezer” y yo les contestaba: “Maldita sabandija terrícola”. Si me dicen “Hola, Freezer”, tengo que decir automáticamente “Sabandija terrícola”, pero si me dicen “Capitanazo” les contesto “Chiquito cachondo” o si me dicen “Hola, Darien” yo siempre les digo “Cómo estás, mi amor por ti es más grande que el universo”. Dependiendo del personaje que les guste es como tienes que dirigirte a ellos, las fans de Sailor Moon son señoritas a las cuales siempre me dirijo con todo respeto y les doy un beso en la mano, las tratas con mucho cariño, pero si llega uno y me dice “Me puedes hablar como Capitanazo” y es mujer le digo “Chiquita cachonda”, que es con todo respeto pero es otro tratamiento. Jamás olvidar que no debes faltar al respeto, jamás, porque el ser conocido te da esa responsabilidad de tratar bien a tu público. Podrás estar cansado, comiendo o lo que sea, pero el público se merece lo mejor de ti.

Cuéntanos tu experiencia al grabar anime para público adulto.

Ya hice varios y no puedo hablar de ellos, porque apenas van a salir al aire. Es que el público está cada vez más ávido de la cultura japonesa, de la asiática, se doblan doramas, k-dramas, y todo ese tipo de cosas, ahora con el anime hentai también doblamos y hay cosas fuertes pero muy bonitas, con historias muy bonitas; las que me han tocado doblar a mí por lo menos sí tienen sus escenas sexuales pero son muy interesantes pero muy bonitas. Y en la cultura japonesa, en general en la cultura asiática, están como más abiertos, el latino ha sido como más reservado, yo recuerdo que cuando “Dragon Ball” hablaba de cosas sexuales, Gloria Rocha que era la directora lo cambiaba automáticamente, por ejemplo si al maestro Rochi le gustaba coleccionar bikinis o ropa interior femenina, ella le cambiaba “es que Rochi las quiere para su prima, para su tía”, le inventaba cosas como para que no fuera fuerte en los niños; cuando “Freezer” mató por primera vez a Krillin que le entierra el cuerno, escurre la sangre y él la empieza a lamer, censuraron en México esa escena por lo fuerte que era, por lo fuerte y lo sádico del personaje, siempre me decían “sí pero no le pongas tan fuerza porque entonces los niños se van asustar” y aun así “Freezer” provocaba mucho susto, mucho miedo en esas generaciones. Aunque este tipo de anime tal vez sea por televisión de paga o por internet, lo mismo le pasó a “Casa de los Dibujos”, que en 2005 fue cuando lo hicimos, era solamente por televisión de paga y no se podía ver. Sin embargo había muchos niños que ahora son adolescentes que se acercan conmigo y dicen: “Yo vi ‘Casa de los Dibujos’ a escondidas” y yo sorprendido. “¿Y te dejaban tus papás?”. “No, se enteraron hasta que ahora que les estoy platicando”, porque tenía muchas cosas sexuales y somos de otra generación. Pero la realidad es que nunca me imaginé tener que hacer este tipo de animes.

¿Qué viene para Gerardo en 2024?

Hay muchos proyectos de los cuales ya me han platicado y que no puedo decir, pero vienen proyectos buenos, muy buenos para mí y no he dejado de trabajar ni un solo día desde hace 35 años. He estado en el gusto de mis compañeros, directores y productores de doblaje y ahora en el gusto del público. Nunca me ha faltado trabajo, bendito sea Dios; más de 40 mil personajes ya y nunca he tenido un día que diga: no tengo trabajo, afortunadamente bendecidopor Dios con trabajo.— Eunice Cruz Molina