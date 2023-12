NUEVA YORK (AP) — “The New York Times” presentó una demanda federal contra OpenAI y Microsoft, con la que busca poner fin a la práctica de utilizar sus historias para entrenar chatbots.

En la demanda presentada ayer en el Distrito Sur de Nueva York en Manhattan, el “Times” dijo que OpenAI y Microsoft avanzan en su tecnología mediante el “uso ilegal del trabajo del ‘Times’ para crear productos de inteligencia artificial que compitan con él” y “amenazan la capacidad del ‘Times’ para brindar el servicio”.

OpenAI y Microsoft no han comentado al respecto.

El “Times” no enumeró los daños específicos, pero dijo que la acción legal “busca responsabilizarlos por los miles de millones de dólares en daños legales y reales que deben por la copia y el uso ilegal de las obras excepcionalmente valiosas del ‘Times’”.

En la denuncia, el periódico afirmó que Microsoft y OpenAI “buscan aprovecharse de las enormes inversiones del ‘Times’ en su periodismo” y crear productos sin pago ni permiso.

En julio, OpenAI y The Associated Press anunciaron un acuerdo para que la empresa de inteligencia artificial tuviera permiso de usar el archivo de noticias de AP. “The New York Times” dijo que nunca ha dado permiso a nadie de usar su contenido con fines de inteligencia artificial generativa.

La demanda ocurre después de lo que parecen ser rupturas en las conversaciones entre el periódico y las dos empresas. El “Times” reveló que se acercó a Microsoft y OpenAI en abril para plantear sus preocupaciones sobre propiedad intelectual y llegar a una resolución sobre el tema.

Durante las conversaciones, el periódico afirmó que buscaba “garantizar que recibiera un valor justo” por el uso de su contenido y “ayudar a desarrollar la tecnología de una manera responsable que beneficie a la sociedad y apoye un público bien informado”.