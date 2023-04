Será “La OSY de todos”; presentan nuevo esquema para acercarse a públicos diversos

La innovación y la tradición es lo que se busca conjuntar en el nuevo modelo de gestión de la Orquesta Sinfónica de Yucatán (OSY), que ayer martes fue presentado y en el que se contemplan tres vertientes: la musical, la social y la educativa, además de experiencias sinfónicas para llegar a nuevos públicos.

Una programación que incluye a seis compositores mexicanos, uno de éstos yucateco, Pedro Carlos Herrera, y estrenos de algunas obras en Yucatán se consideran en el programa que va de abril a junio, al igual que un probable concierto en la zona arqueológica de Dzibilchaltún para presentar el programa cinco, que incluye “Los planetas” de Holst.

La presentación del nuevo modelo, al que se ha llamado “La OSY de todos”, congregó en el Palacio de la Música a numerosos representantes de instituciones culturales, músicos y compositores.

El primero en tomar la palabra fue el director artístico de la Sinfónica de Yucatán, maestro José Areán, quien recordó que tuvo su primer encuentro con la Orquesta en 2017, como director huésped, y habló de la proyección hacia el futuro de la agrupación con una programación diferente a la de temporadas pasadas.

Dijo que hay que concebir a la Orquesta como un crisol de la sociedad en la que se vive lo profundamente yucateco y lo profundamente mexicano, la innovación y la tradición cultural.

Detalló la programación, de la cual el Diario dio los pormenores hace unos días, y resaltó que es una aproximación a los compositores de la década de 1960, entre los que se cuentan mujeres.

Aseguró que los compositores mexicanos cuyas obras interpretará la OSY tienen reconocimiento internacional y reciben encargos de orquestas extranjeras.

En ese sentido, citó a Gabriela Ortiz, a quien calificó de importante compositora que destaca en el mundo.

Sobre el primer concierto de esta nueva etapa, que se ofrecerá el viernes 28 en la Plaza Grande, precisó que estrenarán el cuento sinfónico “Tochin, el conejo de la Luna”, de Leoncio Lara, que se repetirá el sábado 30 en el Palacio de la Música, y el 4 de mayo en Valladolid.

Es una muestra de la tónica de la nueva etapa, en la que se quiere llegar a más públicos en Yucatán. Habría más conciertos al aire libre y fuera de Mérida.

El maestro Areán también habló de realizar un concierto en Dzibilchaltún, en junio, cerca del solsticio de verano, con “Los planetas”.

La presentación, apuntó, se efectuará para acercar la Orquesta a otros públicos y sería espectacular.

Sobre la disposición que muestran los músicos ante el cambio de programación, dijo que algunos han hecho comentarios positivos.

“Esta temporada les causó placer, pues para un músico hacer cosas nuevas o que hace mucho no lo hacen es estimulante; se busca no repetir algo que se hizo en los últimos cinco años, abordar obras que hace mucho no se tocan es un reto, pues hay que redescubrirla”.

Sobre el tema del presupuesto de la OSY, manifestó que hasta donde sabe todo está cubierto; “si no, no estaría aquí”.

También indicó que hay seis plazas disponibles para cubrir en la Sinfónica y que se realizarán audiciones para elegir a los nuevos integrantes, todo ello bajo estándares internacionales, en los que incluso se usará un biombo para que el jurado no vea quién toca, si es hombre o mujer, y juzgue únicamente por lo que escuche.

Compromiso

Margarita Molina Zaldívar, presidenta del Patronato de la Orquesta, recordó que el organismo fue pieza clave en la fundación de la OSY entre 2001 y 2003, y desde entonces ha apoyado a la agrupación.

En 2014 asumió la presidencia del Patronato, que antes encabezaba su esposo, Adolfo Patrón Luján, ya fallecido.

Agradeció a las 150 personas que de manera desinteresada realizan aportaciones para que la OSY sea menos onerosa para las finanzas públicas y refrendó su compromiso con el gobierno estatal para continuar apoyando a la OSY, su permanencia y consolidación.

Entrevistada luego de la presentación, Margarita Molina reveló que el maestro Juan Carlos Lomónaco no permaneció al frente de la Orquesta porque no estaba de acuerdo con los cambios propuestos por Sedeculta.

Y sobre el presupuesto, aseguró que es un tema resuelto, porque una vez que se aceptó el nuevo modelo de gestión el gobierno decidió aportar los recursos que faltaban para cubrir la operación de 2023.

La titular de la Sedeculta, Loreto Villanueva Trujillo, destacó que los cambios son para una evolución bajo un nuevo modelo de gestión, rumbo a los 20 años de existencia de la Orquesta, que se celebrarán en febrero de 2024. Enfatizó que con este modelo se quiere que la OSY esté más cerca de los yucatecos y ampliar su reconocimiento nacional e internacional. Resaltó la heterogeneidad de los programas y la importancia del arte y la cultura para abonar a un Estado con desarrollo y seguridad.— IRIS CEBALLOS ALVARADO