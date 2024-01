Más que una puesta en escena, más que una original y entretenida historia, “Tiempo de abrazARTE”, escrita y actuada por Silvia Káter y Liliana Hesant, es un homenaje al ímpetu, la pasión y la perseverancia de los artistas por hacerse presentes en todo momento, y a su vez, es un tributo a la memoria de Wilberth Herrera, el hombre que hizo de los títeres en Yucatán todo un arte.

Tanto para Silvia como para Liliana, de las productoras “Silkateatro Andante” y “Corriendo con Lobas” respectivamente, esta producción que se estrena hoy en el Auditorio “Silvio Zavala Vallado” del Centro Cultural Olimpo, a las 8 p.m, recoge en su estructura y mística aquellas situaciones que generalmente viven los artistas y creadores para cumplir con la misión para la cual se han consagrado, desde las falsas concepciones de lo que es el arte hasta las desavenencias con la burocracia y la búsqueda de apoyos.

“Tiempo de abrazARTE” se presentará adicionalmente mañana y pasado mañana, a la misma hora y en el mismo lugar, dentro del marco del Mérida Fest 2024, que se lleva al cabo como parte de los festejos del 482o. aniversario de la fundación de la ciudad.

Entrevistadas al respecto de la obra, las autoras y protagonistas de la misma, explicaron que ésta versa en torno a una madre y su hija de oficio de titiriteras, que tratan de abrirse paso en medio de una sociedad que cataloga su talento como una expresión artística menor.

“En esa continua búsqueda de poder realizar su trabajo, en medio del desprecio y el ninguneo de la gente, ambas emprenden un viaje metafórico en busca del lugar ideal, en el cual ellas y sus títeres encuentren el reconocimiento de quienes las ven y las escuchen. Esta aventura las lleva a recorrer mundos como el ‘País del arte elegante’, donde el arte es un mero objeto decorativo, o por el país del ‘No me acuerdo’ sin memoria ni pasado”, explicó Silvia Káter.

“El guion lo comenzamos a escribir en septiembre de 2023, el cual fue aceptado para presentarse en el Mérida Fest, así que nos abocamos al montaje del mismo con el apoyo de gente muy valiosa en el mundo titiritero y musical, como son Andrea Herrera, Ángel Aguilar, Federico Cauich y Carlos Caballero, connotados titiriteros locales, además del talento musical de Pedro Carlos Herrera y Julia Arcudia. También colaboran en el proyecto Mariana Estrella y Diana María”, agregó Liliana Hesant.

El resultado obtenido fue una puesta en escena con una trama interesante, ágil, profunda y de actualidad, rica en recursos histriónicos, donde las marionetas y la música le dan un toque de originalidad y gracia, cuya lección nos habla de todas aquellas dificultades que enfrentan hombres y mujeres que viven del arte y hacen de éste la razón de su vida.

“Alguien me dijo una vez ‘lo opuesto a la guerra no es la paz, es el arte; la guerra destruye y mata, el arte crea y es vida’. En este sentido, ¿cómo no rendir un homenaje a todos aquellos que han abrazado la creación artística como el centro de su crecimiento humano? Y en este mismo tenor, estaremos homenajeando al hombre que hizo de los títeres en Yucatán una forma de arte, nos referimos al siempre recordado Wilberth Herrera” indicó Silvia Káter.

Todas las funciones de “Tiempo de abrazARTE” son gratuitas, pensadas para un público preferentemente de 8 años de edad en adelante. Se solicita que lleguen con antelación para alcanzar lugar porque los espacios son muy limitados. — Emanuel Rincón Becerra

Obra Mérida Fest 2024 “Tiempo de abrazARTE” se presentará hoy, en el Centro Cultural Olimpo, a las 8 p.m. Homenaje al maestro La actriz Silvia Káter dijo al Diario que la producción de coautoría con Liliana Hesant “estaremos homenajeando al hombre que hizo de los títeres en Yucatán una forma de arte: a Wilberth Herrera”. Funciones extras La puesta en escena se presentará mañana y pasado mañana, a misma hora y lugar.