El inicio del nuevo año es un buen momento para reflexionar acerca de los pensamientos que enaltecen el espíritu y elevan la autoestima y con frecuencia recuerdo a Mario Benedetti, el gran escritor uruguayo, con sus inigualables poesías que nos hacen pensar, meditar.

Transcribiré una que se titula: “No te rindas”.

“No te rindas, aún estás a tiempo, / De alcanzar y comenzar de nuevo/ Aceptar tus sombras / Enterrar tus miedos, / Liberar el lastre, / Retomar el vuelo.

“No te rindas que la vida es eso /Continuar el viaje / Perseguir tus sueños, / Destrabar el tiempo / Correr los escombros, / Y destapar el cielo.

“No te rindas, por favor no cedas /Aunque el frío queme / Aunque el miedo muerda / Aunque el Sol se esconda / Y se calle el viento /Aún hay fuego en tu alma / Aún hay vida en tus sueños.

“Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo / Porque lo has querido y porque te quiero, / Porque existe el vino y el amor, es cierto, / Porque no hay heridas que no cure el tiempo.

“Abrir las puertas / Quitar los cerrojos /Abandonar las murallas que te protegieron / Vivir la vida y aceptar el reto.

“Recuperar la risa, / Ensayar un canto, / Bajar la guardia y extender las manos, / Desplegar las alas, / E intentar de nuevo, /Celebrar la vida y retomar los cielos.

“No te rindas, por favor no cedas / Aunque el frío queme / Aunque el miedo muerda / Aunque el Sol se ponga y se calle el viento / Aún hay fuego en tu alma / Aún hay vida en tus sueños.

“Porque cada día, es un comienzo nuevo / Porque esta es la hora y el mejor momento / Porque no estás solo, porque yo te quiero”.

En estos momentos que estamos viviendo con tantos problemas, económicos, sociales y de toda índole, piensa, reflexiona: no te rindas.

Abogado y asesor jurídico.