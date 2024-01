El gremio de la Pastoral de Adolescentes y Pastoral Juvenil “San José Sánchez del Río” hizo su debut en la fiesta patronal de San Sebastián Mártir al hacer su entrada a la iglesia parroquial, acompañado de otros dos gremios que lo apadrinaron: “María Reina” y “Obrero”.

El programa festivo dio inicio el miércoles pasado y se extenderá hasta el sábado 20 próximo.

La procesión de los integrantes de las tres agrupaciones partió de la Ermita en dirección a San Sebastián. Durante su andar, los jóvenes cargaron lámparas, que simbolizaban el camino y la iluminación de la fe.

A llegar al templo, los recibió el presbítero Germán Chab Cauich y el diácono Juan Bosco Caballero Encalada. Durante la homilía, el padre Chab destacó la importancia de creer más en los jóvenes y fortalecer su fe.

“Iba a comenzar la misa y había un adolescente junto a mí diciendo que había bajado la aplicación para poder ver la lectura de la misa, compartiendo que existen aplicaciones católicas muy buenas. En eso una persona mayor le dijo que no estuviera jugando con su celular y que atendiera la misa. El adolescente le contestó ‘si abrieras la cantidad de veces la Sagrada Escritura como abre usted su Facebook a cada rato, otra cosa sería su vida’. La persona adulta me pidió regañar al joven por ser un grosero, pero le contesté que no porque molestó al joven sin saber lo que estaba haciendo, el joven no estaba jugando su celular, simplemente iba a mostrarme una aplicación. A veces los adultos somos muy dados a criticar a los jóvenes, la Iglesia no ha perdido a los jóvenes, ellos nos perdieron a nosotros los adultos”, expresó.

Al terminar la misa, se realizó una kermés.

Lidia Uitz Moo, coordinadora del nuevo gremio, explicó que la agrupación reúne a jóvenes de San Sebastián y de la Ermita. El objetivo es enseñar a “defender la fe así como hizo San José Sánchez del Río, que se ganó el cielo defendiendo la fe”.

El otro coordinador, Johnny Canché Sulub, invitó a más personas a unirse. “El futuro y el presente de la Iglesia somos nosotros los jóvenes”.

Hoy a las 5:30 p.m. en el atrio se hará la salida del gremio, para dar paso al grupo de Catecismo de Niños y Scouts. Para conocer y ser parte del grupo puedes visitar sus redes sociales: Gremio “San José Sánchez del Río” o Pastoral Juvenil Parroquia de San Sebastián.— Sofía Vital Chablé