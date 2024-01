En el contador público Sergio González Galván, nacido en Mexicali, el amor a los cuentos y la pasión por la lectura se remontan a su más tierna infancia, cuando conoció la historia de “El flautista de Hamelin” narrada por los hermanos Grimm.

Siguieron más autores y aventuras que le llevaron a disfrutar el hábito de la lectura y le despertaron el deseo de escribir.

Ayer, en una ceremonia llevada al cabo en la videosala del Centro Cultural Olimpo, le fue entregado el Premio Nacional de Cuento “Beatriz Espejo” 2023.

Con el seudónimo de “Cecilio Fuentes”, González Galván participó en el certamen con el relato “La casa más allá de la niebla”, que en opinión del jurado fue el mejor entre los 271 textos presentados en la vigésimo tercera edición del galardón, en el cual a lo largo de su historia ha dado cuenta del paso de 2,200 relatos cortos, lo que le convierte en uno de los concursos de cuento de mayor participación en el país.

En la ceremonia de ayer estuvieron presentes la propia autora cuyo nombre da identidad al certamen, maestra Beatriz Espejo Díaz; la secretaria de la Cultura y las Artes de Yucatán, Loreto Villanueva Trujillo; el director de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, Irving Berlín Villafaña, y la subdirectora de Fomento a la Cultura del gobierno municipal, Liliana Bolio Pinelo.

En su intervención, Berlín Villafaña destacó la trascendencia que ha alcanzado el concurso nacional desde su creación, a principios de este siglo y a iniciativa de los autores locales Jorge Lara y Roger Metri, como una manera de honrar y destacar la trayectoria de la narradora originaria de Veracruz.

“Llama la atención que este año el ganador no es alguien que posea una carrera afín al mundo de las letras, antropología, filosofía o humanidades; pero es un hecho de que González Galván no solo es un contador profesional, sino también es un gran contador de cuentos”, manifestó el funcionario.

Al recordar que este concurso representa igualmente un esfuerzo por promover la creación literaria y su divulgación, señaló que el caso del galardonado es singular porque su historia es interesante.

Se enamoró de las letras en la niñez y al abrazar la Contaduría Pública su vena creativa cayó en un letargo de casi 30 años, del cual comenzó a despertar para descubrir su fascinación por los cuentos.

Liliana Bolio dio lectura al laudo del jurado, en el que se afirma que se trata de un relato interesante y equilibrado, centrado en una metaficción que va de lo policíaco al suspenso.

Su personaje principal, en determinado momento de la trama, abandona la escena de los hechos para encontrarse con el autor en una vivienda ubicada al otro lado de una niebla, que simboliza la transición entre la ficción y el mundo real.

La historia nos conduce por el camino del destino que debe afrontar cada persona en el momento que le toca.

Menciones honoríficas

El laudo arrojó tres menciones honoríficas: “Los ojos del murciélago”, del jalisciense Germán Robles Pérez; “Valament”, de Manuel Ramos, de Monterrey, y “Milagros está enferma”, del capitalino Miguel Ángel García Lagunés.

Tras entregar el cheque simbólico por 50 mil pesos y el diploma correspondiente, el ganador dijo a los asistentes que se sentía muy agradecido por la distinción a su relato, el cual marca su regreso al mundo de las letras. Actualmente está preparando una antología de cuentos que presentaría este mismo año.

Juan José Arreola, Franz Kafka, Julio Cortázar, Carlos Fuentes y Ernest Hemingway alimentaron el espíritu creativo del ganador, que se autodefine como contador de profesión y cuentista por vocación.

Lo que comenzó con la lectura de “El flautista de Hamelin”, a la que siguieron las de “Sandokán”, “El diario de Enrique”, “El Principito” y “Platero”, se ha visto reforzado en los últimos años con la asistencia a un curso de creación literaria en la Escuela de Letras de Mexicali, un espacio que le ha permitido retomar la práctica de la escritura, animado por su lectora y crítica número uno, su esposa María García Chávez.

Beatriz Espejo felicitó a González Galván y recalcó la importancia que tiene leer para el desarrollo personal.

A manera de anécdota, indicó que en su niñez, cuando ya era una apasionada de la lectura, en cierta ocasión se quedó a pasar unas noches en casa de su abuela materna. Al ver que la pequeña Beatriz se pasaba leyendo hasta altas horas de la noche, su familiar le decía: “Niña, ¿hasta cuándo vas a dejar de leer? ¿Que no ves que cuanto más lees menos oportunidad tendrás de casarte? ¿Qué hombre querría a una mujer culta e inteligente a su lado?”.

“Afortunadamente, no hice caso a la advertencia de mi abuela y me casé dos veces… ¿Se pueden imaginar cuántas veces me pude haber casado si hubiera dejado de leer?”, bromeó la escritora.

Por último, Villanueva Trujillo exaltó el espíritu de la autora, la calidad creativa del ganador y el alcance del concurso en más de 20 años.— Emanuel Rincón