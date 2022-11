Disneyland Shanghái cierra por rebrote Covid, con miles de visitantes dentro del parque

SHANGHÁI.- “Por favor, regrese y dese un paseo por el parque. Las puertas están cerradas temporalmente y no se puede salir”, fue el mensaje del equipo de Disneyland Shanghái a miles de visitantes del parque que permanecieron confinados en el lugar ante un rebrote de Covid-19.

China aplica una política de tolerancia cero ante el Covid que nuevamente quedó evidenciada al registrarse un caso positivo de una persona que estuvo en el parque en días anteriores, lo que debo al abrupto confinamiento del sitio.

Los visitantes no podían abandonar el recinto hasta realizarse una prueba PCR y dar negativo a coronavirus.

Disneyland Shanghái cerró inesperadamente sus puertas a las 11:39 horas de ayer lunes 31 de octubre al igual que las áreas circundantes como su calle comercial, que permanecerán cerradas hasta nuevo aviso.

De acuerdo con el portal de noticias Eastday, 19 mil visitantes se encontraban en el parque de Disney al momento del cierre e imposibilitados de salir hasta que les fuera aplicada una prueba PCR con resultado negativo.

Tampoco se permitió la entrada a nuevos visitantes, a quienes se les reembolsará el costo de su entrada.

