Viral. Hombres en 'cosplay' de Sailor Moon se enfrentan a acosador

HONG KONG.- Un grupo de fisiculturistas vestidos como los personajes principales del famoso anime “Sailor Moon” se enfrentaron a un acosador en las calles de Hong Kong durante las celebraciones pasadas de Halloween.

En un vídeo que circula en redes sociales se ve a un hombre, en aparente estado de ebriedad, quien se puso agresivo con el grupo de hombres en cosplay e intentó agredirlos.

Después de los intentos de ataque, los ‘cosplayers’ respondieron con puñetazos y empujones llegando a derribar al hombre, quien se levanta del suelo, se quita la camisa y vuelve a intentar molestar a los hombres.

Cuando una multitud rodea al sujeto, este para sus intentos de agresión aunque sigue insultando a gritos al grupo, quienes ignoran sus provocaciones y siguen su camino.

Fun video of the day- drunk maskless white guy trying to start a fight with five jacked Hong Kong dudes in Sailor Moon costumes who were far, far kinder and more restrained than they had to be about it?? pic.twitter.com/CiWPWv2giJ