Perrita se 'enfrenta' a un tigre en vídeo viral. 'El que tenga miedo de morir, que no nazca'

Un vídeo ahora viral sorprendió a los internautas al mostrar a una perrita ‘enfrentarse’ a un tigre en cautiverio sin miedo alguno.

Afortunadamente su hazaña no termino en tragedia pero sorprendió a los visitantes del sitio de conservación animal así como a los internautas que compartieron el vídeo de apenas 30 segundos de duración.

“El que tenga miedo de morir, mejor que no nazca”, escribió el usuario @SuavesLomitos en Twitter al compartir el vídeo de la perrita que muerde el hocico del tigre, el cual no responde con agresividad a las acciones del can.

En el vídeo también aparece un león que presencia los hechos, al parecer igual de sorprendido que los testigos. El vídeo termina con la perrita lamiendo el rostro del tigre, por lo que se entiende que todo fue un juego entre ellos.

El que tenga miedo de morir, mejor que no nazca ????pic.twitter.com/Agu4cqgzEZ — Lomitos Suavecitos (@SuavesLomitos) November 4, 2022

Perrita que se enfrenta a un tigre ¿Es su mamá?

De acuerdo con el grupo de Lomitos Suavecitos esta no es la primera vez que la perrita se vuelve viral, pues se trata de una labrador que hizo cargo de tres cachorros de tigre que fueron rechazados por su madre.

“Aman a su nueva mamá”, escribió el medio Daily Mail al compartir el vídeo de la perrita labrador y los tres cachorros en su cuenta de Instagram oficial.

El hecho fue reportado por primera vez en 2021 y habría sucedido en un centro de conservación animal en Estados Unidos.

