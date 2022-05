Países que no respetan la democracia no serán invitados a Cumbre de las Américas: EE.UU.

Comparta este artículo

Brian Nichols, subsecretario de Estado de Estados Unidos, dio a conocer que no invitarán a la Cumbre de las Américas a países que “no respeten la democracia”, esto tras la posible exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

De acuerdo a una entrevista con El País, Nichols sostuvo que hay poca probabilidad de que los tres países tengan presencia en la Cumbre el próximo mes de junio, ya que contrario a estos, Estados Unidos sí va a respetar la “visión democrática” en las Américas.

Sin embargo, aclaró que las invitaciones formales para el evento aún no han sido emitidas por la Casa Blanca, responsable del proceso.

Brian Nichols aseguró que el objetivo de la Cumbre de las Américas es lograr una región que se rija por “principios de la democracia”, que empiece una lucha contra el cambio climático, que apueste por un futuro verde; también donde hayan mejoras en el acceso a los servicios de salud y educación.

''A menos de un mes de la cumbre, ¿está cerrada ya la lista de asistentes? ¿No hay posibilidad de que inviten a Cuba, Venezuela y Nicaragua?''

Brian Nichols: ''En mis declaraciones públicas ya he dado mi opinión de la poca probabilidad de la presencia de esos países. Las invitaciones son responsabilidad de la Casa Blanca y las invitaciones formales aún no han salido de la Casa Blanca''.

AMLO amaga con no ir la Cumbre si excluyen a otros países

Ayer martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que no acudirá a la Cumbre si no se invita todos los países de la zona, además descartó que su homólogo en Estados Unidos, Joe Biden, se moleste en caso de que no asista, ya que afirmó que ambos mantienen una relación de respeto.

“Lo voy a adelantar, si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo, me representaría el canciller Marcelo Ebrard”, dijo.

Este miércoles, el presidente López Obrador insistió en que el gobierno de Estados Unidos considere la invitación a todas las naciones a la Cumbre de las Américas, que se celebrará este junio en Los Ángeles, California.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, también dijo que no asistiría a la Cumbre de las Américas si no se invita a todos los países de la región.