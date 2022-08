Google se cae tras explosión en un centro de datos; reportan tres heridos graves

ESTADOS UNIDOS.- Google, LLC sufrió una explosión eléctrica en un centro de datos en Omaha, Iowa, lo que lesionó al menos a tres trabajadores eléctricos.

El incidente se registró ayer 8 de agosto a las 11:59 am (hora local), según informó Jim Wood, subjefe del Departamento de Bomberos de Council Bluffs al medio Omaha World-herald. No se reportó un incendio o fallecidos a causa del siniestro.

De acuerdo con el informe de las autoridades, tres electricistas de la empresa sufrieron una fuerte descarga eléctrica y fueron trasladados al Nebraska Medical Center en estado grave.

En la cuenta oficial de Twitter del Council Bluffs Scanner se indicó un total de siete heridos con quemaduras torso y piernas. Se desconoce si hubo más hospitalizaciones aparte de los electricistas en estado delicado.

El portavoz de Google, Devon Smiley, aseguró que la seguridad de los trabajadores es la “prioridad absoluta” de la empresa, la cual se está en “estrecha colaboración” con las autoridades para investigar la situación y brindar asistencia “según sea necesario”.

Tras la explosión en el centro de datos ubicado en los alrededores del parque estatal “Lake Manawa” varios países reportaron fallas en el buscador de Google, pero la compañía negó que ambos eventos estén relacionados.

Sin embargo, la plataforma Downdetector, que brinda información en tiempo real sobre el funcionamiento de sitios web, registró una interrupción en el servicio de Google al momento del incidente, lo que afectó mayormente a la herramienta de buscador, y en menor medida a Google Maps y YouTube.

Is @Google really down right now?!? Or is this just a me problem? #googledown pic.twitter.com/jgWWQwjkO2 — Presley Mullinax (@PresleyMullinax) August 9, 2022