Huracán 'Ian' en videos. Así fue su 'catastrófico' paso por la costa oeste de Florida

TALLAHASSEE.- El huracán ‘Ian’ tocó tierra este miércoles 28 de septiembre en la costa oeste de Florida, Estados Unidos con vientos máximos sostenidos de 240 km/hr, colocándose como un categoría 4 en la escala Saffir-Simpson pero rozando la categoría 5 de 252 km/hr.

“Ian”, que tocó tierra al noreste de Punta Gorda, causó marejadas de hasta 3.6 metros e inundaciones "catastróficas”, según reportó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Aunque los huracanes son comunes en la región de Florida, el impacto de ciclones arriba de la categoría 3, a la que se degradó “Ian”, no es habitual por lo que ya es considerado sin precedentes en la región.

We were in the eye wall of Cat. 4 #Hurricane #Ian for over 5 hours and the back side was the worst.

I haven't experienced anything close to this in over 30 years @weatherchannel pic.twitter.com/wfEqcuEBAm — Mike Seidel (@mikeseidel) September 29, 2022

Pese a que “ian” dejó sin electricidad más de un millón de hogares en Florida, causó importantes inundaciones y golpeó la región con violentas rachas de viento, los internautas lograron documentar su pasó por el estado gracias a las redes sociales.

El huracán #Ian toca tierra en #Florida como categoría 4



El fenómeno climático ya provoca condiciones "catastróficas" con fuertes vientos, marejadas e inundaciones en este estado del sureste de #EUA pic.twitter.com/hvL8tYcMi4 — Azucena Uresti (@azucenau) September 28, 2022

Vídeos del huracán "Ian" impactan en redes sociales

Un internauta compartió un timelapse de la inundación en Fort Myers.

I've been capturing video from this webcam in Fort Myers all day and I've put it into a Timelapse. Check out the storm surge rushing in! Crazy. #Ian #flwx pic.twitter.com/lj7a1wThga — Brennan Prill (@WxBrenn) September 28, 2022

Internautas revelan la magnitud de la inundación en Fort Myers.

Probably the worst footage yet of #HurricaneIan in Fort Myers. Buildings underwater. pic.twitter.com/m0HyiLs2ZE — Hurricane Ian Footage (@IanFootage) September 28, 2022

*RARE* first person view of storm surge. This camera is 6 feet off the ground on Estero Blvd in Fort Myers Beach, FL. Not sure how much longer it keeps working. You’ll see it live only on ?@weatherchannel? #Ian pic.twitter.com/WwHtvgVxjY — Mike Bettes (@mikebettes) September 28, 2022

???? | URGENTE - HURACÁN IAN: Fort Myers, Florida: pic.twitter.com/zTyYFMPWKA — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 28, 2022

Pine Island, Florida fue otra de las regiones que sufrió una devastadora inundación y fuertes olas durante el paso del huracán "Ian".

???? | AHORA - HURACÁN IAN: Pine Island, Florida: pic.twitter.com/UCCI5zAhMu — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 28, 2022

El reportero meteorólogo Jim Cantore fue golpeado por una rama de árbol y arrastrado por los fuertes vientos huracanados durante su cobertura en Punta Gorda, Florida; ciudad donde “Ian” tocó tierra.

Video: Weather Channel meteorologist Jim Cantore hit by a tree branch while reporting on Hurricane Ian in Punta Gorda, Florida. pic.twitter.com/mnDr46nxNf — PM Breaking News (@PMBreakingNews) September 28, 2022

Mientras tanto, Brian Entin otro reportero de Florida ayudó a un hombre a rescatar a un perro en Fort Myers y otro hombre, ahora en Bonita Beach, rescató a un gato.

DARING RESCUE: A Florida man and NewsNation's @BrianEntin

helped rescue a dog from Hurricane Ian. Read the full story https://t.co/b1ulgTEniZ pic.twitter.com/CY1GQsgP9Q — WFLA NEWS (@WFLA) September 29, 2022

Man rescues cat stuck on an air conditioner in Bonita Beach, Florida, as Hurricane Ian hits. https://t.co/crhlsWa6k4 pic.twitter.com/QrKj7wsNWk — ABC News (@ABC) September 28, 2022

Nuevamente en Fort Myers la fuerza del impacto de "Ian" quedo evidenciada en redes sociales cuando un tiburón fue captando nadando en las calles inundadas.

The storm surge is so powerful from #HurricaneIan that it has brought a shark into the city streets of Fort Myers.



??@BradHabuda pic.twitter.com/RHY0kK5RHR — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) September 28, 2022

Naples fue otra de las regiones más afectadas por las inundaciones. Algunos internautas compartieron los momentos cuando sus hogares quedaron prácticamente inhabitables.

#BREAKING: Video circulating shows houses FLOATING off their foundations in Fort Myers Beach. Hurricane #Ian. pic.twitter.com/OID6YATFd3 — Moshe Schwartz (@YWNReporter) September 28, 2022

En Bradenton, Florida se captó el momento cuando algunos transformadores eléctricos explotaron.

Transformers are blowing in Bradenton, Florida, as Hurricane Ian approaches. Follow live updates. https://t.co/ncOV9G3Jux pic.twitter.com/jx2b9aNxhP — CNN (@CNN) September 28, 2022

Otro hombre de Florida no dejó que el impacto del huracán "Ian" lo detuviera de protestar contra el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

WATCH: Man in Florida holding anti-Biden flag as Hurricane Ian approaches pic.twitter.com/kw6dxIlqDQ — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 28, 2022

Incluso horas antes de la llegada del huracán "Ian" sus efectos ya podían sentirse en Florida. El reportero meteorólogo Colin McCarthy informó que el ciclón "es tan fuerte que literalmente está succionando agua al mar y exponiendo el fondo marino en Tampa Bay", siendo el huracán "Irma" de 2017 el último en causar tal fenómeno.

Last hurricane to do this was…Irma in 2017. https://t.co/MBBIcXiRvm — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) September 28, 2022

De acuerdo con el Departamento federal de Manejo de Emergencias (FEMA), los 67 condados de Florida declararon estado de emergencia desde el lunes 26 de septiembre, y 18 de estos emitieron órdenes de evacuación obligatorias ante la llegada de "Ian".

Here is a time-lapse of the #StormSurge coming in on Sanibel Island, #Florida caught on a live traffic cam. This was only 30mins condensed down, it deteriorated quickly. ?? #HurricaneIan #Hurricane #Ian pic.twitter.com/JKuNROvMm4 — BirdingPeepWx (@BirdingPeepWx) September 28, 2022

Tras el impacto del ciclón, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, afirmó que "Ian" está entre los cinco peores huracanes en golpear el estado.

Thousands of Floridians will need help rebuilding from #HurricaneIan.



To contribute to the Florida Disaster to help those in need, visit https://t.co/aTFskrOPSU or text DISASTER to 20222. pic.twitter.com/LAFMVMidwX — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) September 28, 2022

