Descubren una nueva especie de araña gigante en Australia

QUEENSLAND.- Una nueva especie de araña gigante en Australia fue descubierta, y los investigadores afirman que se trata de un arácnido muy raro que necesita de protección.

Se trata de una araña trampilla dorada cuya especie fue catalogada como Euoplos dignitas de la familia 'Idiopidae', cuyo nombre científico se deriva del latín dignitas que significa 'dignidad o grandeza'.

De acuerdo con el artículo publicado en la revista Journal of Arachnology este marzo, la araña trampilla se encuentra solo en los hpabitos boscosos abiertos en Queensland, Australia.

El espécimen habría sido avistado por primera vez en los alrededores de Monto y Eidsvold a principios del siglo XX pero no había sido descrita ni nombrada debido a la falta de investigación.

Finalmente en 2017 se incluyó a la araña en un amplio programa de investigación, según señaló Michael Rix, conservador principal de aracnología en la Red de Museos de Queensland y autor del estudio.

Australian scientists discovered a new species of trapdoor spider, naming it Euoplos dignitas.#Species is endangered as it lost much of its habitat to land clearing. pic.twitter.com/DTsYSuVPPq