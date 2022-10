Vecinos exigen al Ayuntamiento de Mérida atender solicitud por un bar

Una treintena de vecinos cuyos predios colindan con el restaurante “Las Tóxicas”, en la calle 65 con 26 y 28 de la colonia Cortés Sarmiento, informó al Diario la situación que viven todos los días debido a la operación irregular de este antro.

Según refirieron, el sitio realiza sus actividades sin permiso de uso de suelo, con música a todo volumen por las noches hasta las tres de la mañana y sin respetar los horarios de operación de este tipo de giros.

Más de un año llevan soportando esta situación, aseguraron los vecinos, quienes han presentado sendas denuncias ante el Ayuntamiento de Mérida por la operación del lugar donde presuntamente se ejerce la prostitución y el escándalo que genera todas las noches con música en vivo, sin el menor respeto y consideración al vecindario y operando fuera de horarios permitidos.

En nombre de los inconformes, el señor Carlos Perera Alcocer explicó que desde marzo de este año se han enviado oficios a la Dirección de Desarrollo Urbano para denunciar esta situación.

Con orden de clausura, pero sin ejecutar

La autoridad municipal les ha respondido que, en efecto, el lugar carece de los permisos de uso del suelo y que, según los inspectores enviados para medir el ruido, rebasa por mucho los límites tolerables para este tipo de negocios.

Se ha informado de la clausura del mismo, pero eso no ha ocurrido nunca, el lugar sigue operando con total impunidad y algunos aseguran que al amparo de una figura política muy influyente que solapa su operación.

Los inconformes presentaron copias de los escritos presentados al Ayuntamiento y las respuestas emitidas por la Dirección de Desarrollo Urbano, en las que se confirma lo que denuncian los vecinos, se anticipan clausuras y ceses de operaciones, pero en los hechos esto nunca ocurre.

“Se anuncia como restaurante, pero no lo es, las meseras fichan ahí y se ejerce la prostitución, sin contar que la música está a todo volumen a partir de las 11 de la noche en el patio al aire libre del negocio, el cual dice que cierra labores a las dos de la mañana y en realidad hasta las cuatro continúan personas al interior”, dijo.

El negocio cuenta al fondo con un portón metálico que da salida a la calle 14 con 27 del fraccionamiento Jardines Miraflores, sirve para permitir a los trasnochados clientes seguir la fiesta y después retirarse por este sitio para dar la apariencia, en la fachada, que el lugar ya está cerrado.

Llamadas al 911 ignoradas

Los vecinos llaman al 911 de la SSP y los ignoran, acuden a solicitar apoyo a la caseta de policía de la calle 21 con 24 de Miraflores (parque Los Mangos) y los elementos de la corporación no les brindan atención.

Cuando sí acuden, el negocio baja el volumen para guardar las apariencias, pero tan pronto se marchan, en claro desafío y franca burla a los vecinos, vuelven a subirlo para mantenerlo así hasta altas horas de la madrugada.

Los denunciantes se dijeron decepcionados de sus autoridades, pues aunque han reconocido la irregular operación del sitio, los altos niveles de ruido que generan y que no se respetan los horarios de cierre para negocios de este tipo e incluso han ordenado la clausura del mismo, éste no ha dejado de operar nunca porque al parecer el dueño (con el que aseguran no quieren tener ningún trato por temor a represalias) goza del favor de un influyente personaje político que solapa su funcionamiento.

A las puertas de “Las Tóxicas” opera desde hace varios años el Colegio Siqueiros, cuyos alumnos y personal también tienen que lidiar con la operación del sitio, el cual por regla no puede estar a menos de 100 metros de un centro educativo.

Piden al Ayuntamiento su intervención

Los inconformes hicieron un llamado a la sociedad meridana a solidarizarse con ellos ante la inacción de las autoridades, presionando por todos los medios posibles para que realicen su trabajo y cumplan los reglamentos de operación de sitios como este.

“No estamos pidiendo nada que no corresponda hacer al Ayuntamiento; que aplique el reglamento que ellos mismos concibieron, aprobaron y en el cual se basan las funciones que como autoridad les han sido delegadas para atender a los ciudadanos, que hoy demandamos cumplan lo que prometieron cuando asumieron sus cargos”, alegó el representante de los vecinos.