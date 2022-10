El combate al Covid reivindicó la profesión de médico, afirma galardonado yucateco

MÉRIDA, Yucatán.— La comunidad médica, representantes de la sociedad civil y los poderes del estado premiaron hoy con prolongados aplausos al doctor Jesús Simón Abraham Campos antes y después de recibir el Reconocimiento “Médico del Año de Yucatán” en sesión solemne del Congreso del Estado.

El galardonado afirmó que el combate al coronavirus Covid-19, que hoy está bajo control por efectos de las vacunas, reivindicó la profesión de médico en el mundo.

Acompañado de su familia, de sus colaboradores del Centro de Investigaciones Kohler & Milstein Research, de su propiedad, y del Hospital Regional “Agustín O’Horán”, donde labora, el doctor Abraham Campos dijo a los asistentes que quiso escribir un mensaje por este reconocimiento, pero no pudo, entonces habló con lo que le dictó su corazón por recibir este reconocimiento en el Día del Médico.

Confesó que no está acostumbrado a las multitudes ni a las fiestas, incluso, cuando su fallecida madre le organizaba sus cumpleaños huía del lugar porque no le gustaba interactuar con mucha gente.

El Dr. Abraham Campos agradeció el reconocimiento

“Agradezco al Congreso del Estado el reconocimiento. Es muy emocionante, impactante estar aquí. Normalmente mi vida es más simple, discreta, es estar en un escritorio, no ante tanta gente”, confesó al pronunciar su mensaje que le concedieron los 23 diputados asistentes a la sesión solemne.

“Me hace sentir emociones encontradas, por una parte, el dolor intenso de la muerte de tanta gente en esta pandemia del Covid-19, donde muchos de nosotros perdimos padres, amigos, colegas, hermanos, fue verdaderamente difícil. Es un sentimiento que no vamos a olvidar pronto con el paso de los años”.

“Parte de este reconocimiento va para las familias yucatecas, mexicanas y del mundo que perdieron algún miembro apreciado. No pretendo erigirme como el representante médico con este reconocimiento, sino que es para todo el gremio médico que puso en riesgo su vida, la de sus familias, puso todo el esfuerzo de su trabajo”, destacó.

Lucha constante contra la terrible pandemia

“Antes de conocer el impacto de la pandemia, antes de las vacunas, todos estábamos en riesgo, no sabíamos nada del virus, día con día, los médicos enfrentaron con mucha valentía, entrega, una lucha constante contra esta terrible pandemia del covid. Recibo este reconocimiento por parte del gremio, mi aprecio, respeto a nuestra profesión, como médico siento que el médico se reivindicó ante esta pandemia. Hemos retomado el lugar científico que teníamos en la sociedad mundial, todos los médicos tienen un rol dentro de la sociedad ante esta pandemia”.

Colaboró en el desarrollo de cuatro vacunas y tratamiento contra el Covid-19

El doctor Abraham Campos, originario de Dzidzantún, Yucatán, realizó investigaciones con su equipo de colaboradores en su centro privado de trabajo y contribuyó para la elaboración de cuatro vacunas contra el Covid-19 y para el tratamiento eficaz contra esta enfermedad. Con esos méritos científicos a la ciencia médica mundial, los diputados del Congreso del Estado le otorgaron el reconocimiento de “Médico del Año 2022”, un título honorario que reciben los doctores destacados, humanistas y que hacen

aportaciones en beneficio de la sociedad.

Agradecimiento a su equipo de colaboradores

En una muestra de sencillez y compañerismo, el doctor e investigador Abraham Campos pidió permiso a la presidenta de la mesa directiva del Congreso, diputada Ingrid del Pilar Santos Díaz, para que pasaran junto a él parte de su equipo que lo ayudó a obtener los logros que atenuaron el Covid-19. Es así que, lo acompañaron los médicos Felipe de Jesús Sarlat Acuña, Pedro

Ángel Campos Corzo, Felipe de Jesús Pineda Cárdenas, Luis Fernando Pacheco Castillo, Gerardo Mauricio Galindo Amaya; la enfermera Leydi Torres Vidal, la química María Gabriela Trejo Aguiar y la mercadóloga Lía Adriana Campos Rosado, que también recibieron aplausos prolongados y de pie.

Participantes en la ceremonia

La secretaria general de Gobierno, abogada María Fritz Sierra, en representación del gobernador Mauricio Vila Dosal, entregó la placa del reconocimiento al galardonado, y la diputada Abril Ferreyro Rosado leyó la semblanza del doctor Abraham Campos, y el diputado Rafael Echazarreta Torres, leyó el acuerdo con el cual se creó este reconocimiento “Médico del Año del Estado de Yucatán”.

En su mensaje, el galardonado dijo que la pandemia le dejó muchas lecciones, más allá del trabajo, y una de las cosas más importantes que aprendió fue el trabajo en equipo. No lo había aprendido de pequeño, lo aprendió con el paso del tiempo y aprendió que con el esfuerzo de toda la comunidad se puede salir adelante.

Enfrentaron con esfuerzo y experiencia al virus

“Mi equipo de trabajo es extraordinario, tienen todo mi reconocimiento”, subrayó. “Trabajaron y siguen trabajando 24/7. Al principio de la pandemia tuvimos mucho miedo, tuvimos tanto miedo que cerré el centro de investigación para proteger a la familia, a los pacientes y mis colaboradores, sin embargo, después pensé, no podemos seguir encerrados mientras alguien soluciona esta pandemia, tenemos que dar nuestro esfuerzo desde nuestra trinchera que es la investigación. Me reuní con mi equipo de

trabajo y decidimos enfrentar con todo nuestro esfuerzo y experiencia al virus. Esta gente que me acompaña, de verdad he podido ver que den lo mejor de ellos, de entrega total. Abandonamos a nuestras familias por mucho tiempo, es otro de los grandes aprendizajes que dejó esta pandemia, aprendí el valor de la familia, me costó muchos años entenderlo. Por ello, hoy me

acompaña mi hermana Carmita, mis hijos Jacobo, Roberto y Sofia y mi esposa Melissa, fueron los que más sufrieron mi ausencia y largas jornadas de trabajo y hoy les puedo decir que lo más importante de mi vida son todos estos logros”.

Cerró su mensaje, que pronunció en forma espontánea, con un agradecimiento a los diputados, a su familia y compartió este homenaje con todos sus colegas médicos y la comunidad porque no es un reconocimiento que lo engrandece en lo individual, sino engrandece a la sociedad yucateca y a las familias que hoy enfrentan un coronavirus con mayor fortaleza.

Fuerte y prolongada ovación

Al término de sus últimas palabras surgieron los fuertes y prolongados aplausos de todos los asistentes, que se pusieron de pie ante el científico de Dzidzantún.

Asistieron 23 de 25 diputados. La diputada de Morena, Jazmín Villanueva Moo, y el diputado del PAN, Luis René Fernández Vidal, justificaron su inasistencia.

Semblanza del galardonado

La diputada Abril Ferreyro leyó la semblanza del galardonado y destacó que es uno de los héroes de bata blanca que mitigaron los daños del enemigo invisible que era el covid y que desarrollaron una tarea casi imposible que fue la de hallar una vacuna eficaz contra el coronavirus y lo que consiguieron a base de esfuerzo, sacrificio y estudios de la ciencia médica.

Dijo que el doctor Abraham Campos ha trabajado en los últimos 20 años en los hospitales y centros de investigación de más alto nivel, entre ellos el de Alta Especialidad y el Hospital O’Horán, y en su búsqueda para mitigar el Covid-19 contribuyó con 4 vacunas contra este virus y desarrolló fármacos para el tratamiento de esta enfermedad, lo que evitó más muertes.

“El reconocimiento resulta minúsculo a los médicos por todo lo que han hecho desde sus trincheras, hoy Día del Médico, queremos expresarle nuestra admiración y se lleva siempre nuestra enorme gratitud, al igual que todo el personal de salud que buscan atenuar el sufrimiento de los yucatecos”, destacó la diputada panista.

