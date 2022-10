Se entregará reconocimiento al “Médico del Año” este domingo

Los logros para enfrentar una de las pandemias que más ha afectado al mundo serán reconocidos hoy con la entrega del Reconocimiento del “Médico del Año del Estado de Yucatán”, que otorgará el Congreso al doctor Jesús Abraham Simón Campos, quien con su investigación aportó para el desarrollo de vacunas y conocimiento del Covid-19.

Como parte del protocolo, la presidenta de la comisión de Postulación al Reconocimiento del “Médico del Año del Estado de Yucatán”, diputada Abril Ferreyro Rosado (PAN) y la presidenta de la Mesa Directiva, legisladora Pilar Santos Díaz (PAN), entregaron formalmente de la notificación para que el doctor Abraham Simón asista hoy (Día Nacional del Médico en México), a las 11 horas al recinto del Poder Legislativo para recibir el reconocimiento en una Sesión Solemne.

Durante la entrega, la diputada Ferreyro Rosado externó una felicitación al doctor por todo lo logrado a lo largo de su carrera profesional, haciendo énfasis en sus aportaciones para enfrentar la pandemia que se vivió en el mundo.

“Es un honor que un médico joven y además yucateco haya realizado junto con su equipo diversas investigaciones para lograr tanto, especialmente en el tema de vacunas que hoy ha ayudado a muchas personas”.

Posteriormente, el doctor Simón Campos expresó que este reconocimiento, más que un logro de atribución personal, es para todas las personas que forman parte de su equipo que junto con él trabajaron 24/7 en realizar estudios y pruebas pilotos, enalteciendo la profesión que ejercen.

“La pandemia ha venido a ubicar la profesión de la medicina como algo esencial para la comunidad, en honor a ellos recibo este reconocimiento”.

Cabe destacar que las contribuciones científicas del doctor y su equipo en materia de prevención, tratamiento temprano y tratamientos hospitalarios referentes a la pandemia y su participación en los estudios más importantes del Covid-19, generaron un gran impacto nunca antes visto en otros nosocomios del mundo, logrando un aproximado de 20 diferentes ensayos clínicos desarrollados. La mayor parte de estos fueron eficaces y ahora son utilizados en vacunas tales como la Cansino, Pfizer y AstraZeneca.

Simón Campos explicó que al ver como la propagación del virus impactaba desmedidamente a la población y la desesperación de esta respecto a lo que sucedía, toma la decisión de iniciar con un proceso de difusión mediante videos, información y entrevistas para educar a la población en materia de autocuidado y para lograrlo, se requirió de una suma de esfuerzos entre autoridades, universidades, hospitales públicos y privados.

“En este momento con los resultados que se tienen, con los resultados que vienen, me siento satisfecho y orgulloso del trabajo de todo mi equipo. Lo que he aprendido con el paso de los años es que no hay profesionales ni tan buenos ni tan malos, lo único que necesitamos es creer en nosotros mismos, para lograr que los demás crean en nosotros también”, dijo.

Por último, el doctor expresó una gran tristeza por todas las vidas que se perdieron a raíz de esta enfermedad, personas que, a pesar de todos los esfuerzos que se realizaron, no pudieron con los efectos del virus. “Para ellos que ya no están, un dolor inmenso y para sus familias mi aprecio, condolencias y espero que la vida les pueda compensar un poco de lo que les ha quitado durante la pandemia”, finalizó.