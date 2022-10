Misión Rescate México estrena mesa directiva

Con el ideal de alcanzar la unidad y armonía entre todos los mexicanos, ayer miércoles se instaló la mesa estatal de Misión Rescate México, organismo que surgió en mayo de 2020 ante el creciente número de víctimas de la pandemia, la inseguridad, el desempleo, el modelo educativo y el autoritarismo.

El acto se llevó al cabo en la videosala del Centro Cultural Olimpo y fue encabezado por Leonardo García Camarena, coordinador nacional de la organización.

Ante él rindieron protesta los integrantes de la mesa estatal: Reyes Augusto Escalante Escalante, Juan José Díaz, Rodrigo Márquez Castillo, Juan Carlos Barquín, María de Lourdes Vargas Vargas, Ismael Rodríguez y Fernando Torre.

En su mensaje, Reyes Escalante, coordinador estatal de Misión Rescate, señaló que si bien la mesa apenas se instaló, desde hace dos años están trabajando en la entidad.

“Hemos manifestado en cada momento nuestro posicionamiento ante varias situaciones sociales. Sabemos lo convulsionado que se encuentra hoy día todo el quehacer social, político y económico, y, desde nuestras respectivas trincheras hemos unido fuerzas y trabajando con fines muy específicos”.

“Hoy por hoy tenemos situaciones muy críticas, principalmente esas propuestas de política, esas iniciativas que sentimos que la afectación es muy fuerte”, continuó.

Luego refirió que una línea de acción fundamental es la participación ciudadana: “motivar que la ciudadanía despierte, se integre a la solución de los problemas, que se documente, que pueda llegar a todos los niveles sociales la información de qué nos está ocurriendo”.

Otra línea es la realización de propuestas de soluciones, dijo. “No se trata solo de ser creativos, tenemos que hacer propuestas: eso que detectamos, eso que nos afecta, eso que nos está incomodando… Tenemos que hacer ese trabajo”.

A su decir, es urgente trabajar desde todos los ámbitos para revertir el resquebrajamiento social y la situación de encono y división que prevalece.

“Nos compete dirigir todos nuestros esfuerzos desde nuestras trincheras, pero encaminados hacia el bien común, estar en sintonía, trabajar en conjunto, trabajar a la par con todos los actores para lograr ese objetivo que tenemos: la unidad y armonía entre todos los mexicanos”.

Abordado antes de la toma de protesta, García Camarena informó que la instalación de mesas estatales también es con el fin de prepararse para 2024. “No somos un movimiento político electoral, pero nada que tenga que ver con la democracia nos es ajeno y tenemos que participar”.

También agregó que la instalación de la mesa de Misión Rescate Yucatán se da en aras de sumar esfuerzos.

“Siendo nosotros parte de ‘Sí por México’, nace ‘Unid@s por México’ para construir estar propuesta alternativa de país, esta candidatura de unidad y estos gobiernos de coalición”.

“Hoy tenemos que hacer una sinergia con todos los actores de todos los colores y sabores, dejar nuestras agenditas y decidir hacer un frente en común en defensa del INE. No somos legisladores, no está en nuestras manos votar o no, pero sí está en nuestras manos mandar el mensajito a los que tienen que votar que las facturas se cobran. A los que apuesten por este retroceso democrático no se nos olvidará en 2024, del color que sea o del partido que sea”, señaló.— IVÁN CANUL EK