Víctor Cervera no acepta disculpa pública de Michelle Fridman, avisa a Codhey

Víctor Manuel Cervera Hernández informó hoy formalmente a la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) que no acepta la disculpa pública de Michelle Fridman Hirsch porque no está dirigida a él y no solicitó esa postura, sino una sanción para la secretaria de Fomento Turístico.

Cervera Hernández, como informó hoy el Diario, manifestó que esa disculpa pública no está dirigida a él ni está firmada. No es una disculpa pública, sino más bien una justificación del proceder de la titular de Sefotur.

Entrevistado sobre la respuesta de la funcionaria estatal a la Codhey al vencimiento del plazo, Cervera Hernández dijo que hoy le mostraron que la representante de Michelle Fridman alega que aquella ya pidió una disculpa pública. Le pusieron a la vista el escrito y le pidieron su opinión y si se estaba conforme.

Víctor Cervera rechaza ante la Codhey la disculpa pública de Michelle Fridman

Víctor Cervera Hernández compareció hoy mismo en la Codhey y rechazó la disculpa pública.

Dijo que no está dirigida a nadie en particular, sino a la opinión pública, y no está firmada. Además, él no pidió ninguna disculpa pública, sino que interpuso su queja para que la Codhey determine qué es lo que procede.

“Es un procedimiento legal normal. Yo me quejo, la Codhey lleva el procedimiento y dio un tiempo para que la acusada alegue lo que le convenga”.

“La funcionaria alegó que ya pidió una disculpa, yo le respondo: no es una disculpa a mí, es más una justificación".

Víctor Cervera pide una sanción para Michelle Fridman

"Reitero, no le pedí a la Codhey que me pidan disculpas, sino que analice y determine la sanción que corresponda por la falta en que incurrió”.

“Pedí a la Codhey que procedan y decidan”, subrayó.

“Me dijeron que en dos días hable de nuevo porque analizarán si solicitan mayor información a la funcionaria o con lo que ya tienen actuado emiten una resolución”.

Cervera Hernández remitió copia del escrito al Diario sobre lo que mandó la maestra Miriam Loza Monroy, directora jurídica de Sefotur, a nombre de Michelle Fridman Hirsch.

¿Qué dice Michelle Fridman a la Codhey?

Se lee y argumenta que al momento en que presentó el informe su representada, ella publicó una disculpa pública en su cuenta de Twitter, medio por el cual fue difundido el comentario que dio origen al presente procedimiento. Y transcribió el escrito que difundió Michelle Fridman.

Remitió el correo a la Codhey el 30 de septiembre, a las 22:54 horas, y estuvo dirigido al oficial de quejas y orientación, Eduardo Osorno Kuyoc.

La queja de Víctor Cervera es porque la titular de la Sefotur lo llamó “dama” al responder unos comentarios del ex candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Mérida cuando se refirió a la historia de los panuchos y corrigió que Tixkokob no se escribía Tixcocob, como lo hizo la funcionaria estatal.