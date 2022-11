En defensa del INE. Reacciones a la manifestación ciudadana realizada en Mérida

MÉRIDA, Yucatán.— La sociedad organizada y el sector empresarial advirtieron ayer domingo que esta manifestación con miles de ciudadanos que defienden al INE es un mensaje claro al presidente Andrés Manuel López Obrador y al partido Morena, que impulsa abiertamente las reformas electorales constitucionales, que no quiere que el árbitro se convierta en un títere del gobierno en el poder.

En entrevistas por separado, la coordinadora del Frente Cívico Familiar, Patricia McCarthy Caballero, una de las organizaciones ciudadanas que convocó a la cadena humana en los alrededores del INE en Mérida, y la presidenta de Coparmex Mérida, Beatriz Gómory Correa, dieron su opinión después que terminó la concurrida defensa del INE en esta ciudad.

“Esta respuesta ciudadana es muestra de la indignación, del despertar cívico y la preocupación que hay de que la voz de los ciudadanos no se escucha, que el gobierno toma decisiones sin consultarla y que los partidos políticos han monopolizado los asuntos públicos”, señaló la maestra McCarthy Caballero.

“Hay indignación en buena medida, preocupación, alarma por los cambios que pretende el gobierno en el INE, y en este sentido de urgencia, ha renacido el despertar cívico de la sociedad”.

¿Qué mensaje le manda al presidente esta manifestación de Mérida?

“No solo al presidente, a todos los liderazgos de partidos y a Morena porque impulsa abiertamente la reforma, el mensaje es claro, Yucatán quiere un organismo autónomo, libre, independiente y ciudadano”, destacó. “No queremos que le resten atribuciones, no queremos que el árbitro se convierta en un títere del gobierno en el poder, eso es lo que la sociedad le está gritando muy fuerte”.

¿Debería hacer caso el presidente?

“Si es un gobernante que se dice demócrata, debería escuchar a la sociedad, pero si es en el fondo un gobierno autócrata, muy posiblemente encontrará pretextos para no oírnos”, indicó. “Eso de decir adjetivos, los descalificativos y todo lo que nos ha puesto, que no queremos repetir porque no queremos caer en la provocación, es porque siente que hay un rechazo a su iniciativa. A nosotros lo que nos mueve es el bien de México y creemos que la democracia es por hoy el mejor sistema que nos podemos dar”.

¿Puede tener consecuencias políticas y electorales para la 4T?

“Desde luego que sí, por eso le preocupaba la marcha, no nada más la de acá, en más de 26 ciudades del país hay movilizaciones iguales”, subrayó. “La respuesta del presidente a la convocatoria con descalificaciones muestra el nivel de preocupación que tiene, entonces, sí creo que no le gusta que nadie piense diferente y que lo expresen públicamente”.

Patricia McCarthy informó que la próxima acción cívica será entregar a los legisladores las miles de firmas que recabaron durante la cadena humana de Mérida, además, las cámaras empresariales de Yucatán tienen reuniones directas con los diputados y senadores que representan a Yucatán para expresarle lo que esperan de ellos, pero seguramente de aquí al 2024 habrá otras acciones de inconformidad por la reforma electoral.

“Las Oples (institutos electorales estatales ) están en riesgo de desaparecer, es muy preocupante estas reformas”, indicó. “Fue extraordinaria la respuesta ciudadana. Creo que esta causa nos ha vuelto a unir, a aquilatar lo que teníamos, porque ahora se dan las cosas por sentadas, pero las nuevas generaciones no les tocó vivir lo que nosotros vivimos. No saben que en la época cuando la Secretaría de Gobernación presidía el órgano electoral había padrones rasurados, ratones locos, muertos que votaban, comunidades donde votaba el 120 por ciento de la lista nominal, autoridades electorales coptadas por el gobierno. Esto no está presente en la mente de las personas jóvenes, pero en miles de nosotros sí está y no queremos que regrese a ese pasado, por ello luchamos por erradicarlo y vamos a luchar por defender nuestra democracia, por lo tanto la sociedad no puede ser actor

pasivo, ser anda más observadores, tiene que ser protagonista de nuestra historia”.

Por su parte, la licenciada Gómory Correa afirmó que se superaron todas las expectativas de participación, pero no le extraña la cantidad de gente que acudió a la defensa del INE porque los yucatecos siempre han sido unos luchadores por la democracia.

“Me parece que esta cantidad de gente animada, que echó porras a favor de un INE ciudadano, autónomo e independiente, debe de ser una llamada de atención para quienes son promotores de los cambios en el INE, hay una manifestación de los que somos pueblo y una demanda clara de lo que queremos”, destacó.

¿Este apoyo masivo al INE cree que pueda cambiar algo?

“Por lo menos van a ver que aquí estamos, que tenemos un posicionamiento a favor de un INE ciudadano, independiente, profesional y fuerte, si los legisladores que son nuestros representantes ciudadanos les estamos diciendo lo que queremos y necesitamos, deben actuar en congruencia como representantes del pueblo, “dijo la líder de la Coparmex local. “En el tema

de la democracia no podemos dar un paso atrás, ojalá que los legisladores lo entiendan así”.

Afirmó que no se puede apagar este despertar cívico yucateco, tiene que seguir las muestras de indignación y el sindicato patronal estará muy pendiente de los llamados de las organizaciones civiles y también de la actuación de los legisladores como diputados federales y senadores de la república de lo que digan, voten y legislen. Esa es la clave, estar presentes y vigilantes de que vote a favor de un INE ciudadano”.

Aunque vio muchísima respuesta de la ciudadanía, desconoce cuántas personas asistieron a la cadena humana de defensa al INE.

“Vino muchísima gente, se dieron varias vueltas a la manzana, son miles de personas las que estuvieron aquí, no me no extraña, los yucatecos siempre hemos sido unos luchadores de la democracia”, comentó. “Esta manifestación alegre de la ciudadanía defendiendo una institución libre, autónoma y ciudadana tiene que continuar, vamos a ver qué otras acciones siguen”.

La licenciada Gómory Correa recordó que la reforma pretende quitarle autonomía al INE, tener cierto control de parte del gobierno, que los consejeros y magistrados electorales sean electos por voto popular, que el padrón electoral no sabe quién lo manejará, y eso es peligroso para la democracia, y no se puede permitir porque la ciudadanía tardó décadas en construir este organismo confiable que organice las elecciones como el INE y no se puede perder de un plumazo.

La activista Alejandra Yañez Rubio, quien habló durante la concentración, manifestó que el gobierno de la 4T argumenta que el INE cuesta mucho dinero, pero el propio gobierno federal despilfarra millones de pesos en proyectos mal planeados, los consejeros electorales tienen que pasar exámenes de oposición para tener los mejores perfiles y si retira financiamiento a los partidos políticos, la política estará más sometida a los carteles del narcotráfico.

“Toda reforma electoral tiene que ser después de 2024 y nos deben consultar a los ciudadanos”, dijo. “No queremos a otro Bartlett que borre las elecciones, es una hipocresía lo que dice el gobierno de que no funciona el INE, gracias a él, hoy tienen más gobiernos estatales y la presidencia de la república”.