Expondrán los riesgos de una reforma electoral precipitada en Mérida

Hoy el sector privado tendrá una reunión a la que se convocó a los 12 legisladores federales de Yucatán y en la que los empresarios les expondrán los riesgo que ven, desde su óptica, en hacer una reforma política electoral tan cercana a una elección como la de 2024.

“Vemos que para que una reforma política electoral de ese calado sea exitosa tiene que ser con un gran consenso, que difícilmente se logra cuando hay una elección tan grande y tan cercana como las de 2024”, señaló Jorge Abel Charruf Cáceres, presidente de la Canacintra en Yucatán. Noticias Relacionadas ¿Qué dijo Eduardo Verástegui sobre AMLO? Actor responde a reforma electoral y militarización

Reforma electoral: Steve Bannon advierte que está en riesgo la soberanía de México

El industrial reiteró que les manifestarán que hay un sistema y un órgano electoral que son perfectibles, que deben evolucionar, pero que si son altamente confiable hay que aprovecharlos, ver que cumplan su función y luego claro sentarse a ver qué es lo que le conviene al país y a la democracia para evolucionar, “porque definitivamente lo que no podemos permitir es que demos un solo paso para atrás en esto”.

Llamados por la democracia

Respecto a la convocatoria del presidente Andrés Manuel López Obrador a la marcha del próximo domingo 27 del presente mes, para defender sus propuestas de reformas electorales, el líder de los industriales respondió: “yo creo que cada quien genuinamente puede hacer alguna convocatoria a alguna manifestación, para lo que consideren siempre y cuando sea pacífica, y no dudo que vaya en ese sentido”.

Aclaró que cualquier ciudadano puede participar si así lo desea, los empresarios no están haciendo manifestaciones, porque la realidad es que la manifestación donde participaron no fue en contra de ningún gobierno o partido, solo de respaldo a la función que ha hecho el órgano ciudadano por excelencia en la consolidación y construcción de la democracia en el país.

“Te puedo decir que como empresarios hicimos, nos sumamos a una convocatoria de organizaciones de la sociedad civil la semana pasada, donde hicimos una manifestación genuina como ciudadanos, manifestando nuestro total respaldo y apoyo al trabajo del órgano electoral que de manera independiente, autónoma y ciudadana ha logrado a lo largo de la historia”, agregó.

El aguinaldo está garantizado, dice líder empresarial

Por otro lado, se informó que el pago de aguinaldo a los trabajadores del sector industrial de Yucatán no solo está garantizado al 100%, sino que ya algunos hasta les dieron un adelanto para que aprovechen las ofertas del Buen Fin, contrario a otros sectores que no pudieron hacerlo en la entidad porque todavía no se reponen del todo de las consecuencias de la pandemia.

Entrevistado en la Gran Plaza poco antes de la ceremonia de inicio del Buen Fin, el dirigente empresarial declaró que en el caso del pago de aguinaldos “eso es algo que por ley hemos dado los empresarios tradicionalmente, y si bien hemos pasado momentos difíciles en el transcurso de la pandemia, ahora particularmente el sector industrial ya se recuperó prácticamente por completo”.

“Estamos listos para cumplir con esta obligación de ley para nuestros colaboradores, para que tengan también unas merecidas y felices fiestas. Incluso ya se dan esos apoyos, muchos lo están adelantando para que lo aprovechen los trabajadores en este Buen Fin”, remarcó.

Ante el señalamiento de que otras cámaras han declarado que no darían adelantos del aguinaldo por no haberse recuperado por completo del problema de la pandemia, Charruf Cáceres precisó que depende de qué sector sea. En su caso habla por los industriales.

“El menos golpeado en la pandemia fue el sector industrial, porque la gran mayoría son industrias de alimentos y bebidas que fueron catalogadas como esenciales. Prácticamente no dejaron de funcionar y fueron los menos golpeados del mundo, más los relacionados con la exportación”, recordó.

Recuperación en Yucatán

Respecto a los otros sectores, dijo que hay algunos donde si bien ya están mejor que en 2021, sus números aún no llegan a los de prepandemia, como los restaurantes y la construcción, particularmente en obra pública.

“Si bien la economía en el estado ya se recuperó en lo general, hay sectores que todavía están en plena salida de sus problemas que les dejó la pandemia, pero al final los empresarios siempre han sido muy responsables y seguramente cubrirán con esta obligación del pago de aguinaldos”, dijo.

En cuanto a la convocatoria del presidente Andrés Manuel López Obrador a la marcha del próximo domingo 27, el líder de los industriales respondió: “Creo que cada quien genuinamente puede hacer alguna convocatoria a alguna manifestación para lo que consideren, siempre y cuando sea pacífica, y no dudo que vaya en ese sentido”.

Cualquier ciudadano puede participar si así lo desea, aclaró. Los empresarios no están haciendo manifestaciones porque la realidad es que en la que participaron no fue en contra de ningún gobierno o partido, solo de respaldo al INE.

“Como empresarios nos sumamos a una convocatoria de organizaciones de la sociedad civil la semana pasada, donde hicimos una manifestación genuina como ciudadanos, manifestando nuestro total respaldo y apoyo al trabajo del órgano electoral”, agregó.

También tienen otras actividades, recordó. Hoy convocaron a los 12 legisladores federales y confía en que asistirán con muy buena voluntad. Los empresarios les platicarán los riesgos que ven en hacer una reforma política electoral tan cercana a una elección tan grande como la de 2024.

“Nosotros vemos que para que una reforma política electoral de ese calado sea exitosa, tiene que ser con un gran consenso que difícilmente se logra cuando hay una elección tan grande y tan cerca como la de 2024”.

Confiabilidad

El industrial reiteró que les manifestarán la importancia de que hay un sistema electoral y un órgano electoral que sí es perfectible y debe evolucionar, pero si es altamente confiable hay que aprovecharlo, ver que cumpla su función y luego sentarse a ver qué es lo que le conviene al país y a la democracia para evolucionar.

“Definitivamente lo que no podemos permitir es que demos un solo paso para atrás en esto”.

Consideró que pueden tener coincidencias donde se tenga que evolucionar, como en el voto electrónico, que se tiene que evaluar, pero no pueden tomar decisiones a la ligera, y donde están las disidencias es en los tiempos.