Daños por el incendio en el teatro José Peón Contreras, aún por evaluar

MÉRIDA.- "¿Es te es el que se quemó?", preguntó una mujer a su acompañante mientras caminaban por la calle 60 del centro de Mérida. "Sí, es este", le respondieron. "Pero no tiene nada", replicó la mujer al "inspeccionar" la fachada del teatro "José Peón Contreras" que luce sin daños y pareciera que no se vio afectado por el incendio ocurrido el martes por la tarde, de no ser por el olor a humo que proviene del interior y, en la banqueta, las manchas de ceniza que corrieron de adentro hacia afuera junto con el agua que usaron los bomberos para sofocar las llamas.

El recinto cultural, uno de los más importantes no solo de la ciudad, sino del País, sede de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, está cerrado. La policía colocó cintas en las diversas entradas para evitar que alguien ingrese al lugar, pues no se han concluido los trabajos en el interior y "existen situaciones de riesgo por la antigüedad del edificio", escribió el gobernador Mauricio Vila Dosal en la red social Twitter.

"Hay daños de consideración, gobernador?"(Sic), le preguntó el usuario "Willy González" que no recibió más respuesta que la de una cuenta de "Atención Ciudadana del Estado de Yucatán" invitándolo a estar pendiente de las redes sociales de la Secretaría de Seguridad Pública.

¿Qué pasó en el teatro José Peón Contreras?

Ni los empleados, ni la policía y mucho menos la gente de la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta), conocen los daños reales al inmueble —o al menos eso informaron —, ni el espacio que abarcó el fuego del que se dice, comenzó en el salón de audio del teatro, ubicado en el tercer piso y se habría extendido a las butacas de ese mismo nivel, el escenario e incluso habría daños en la cúpula del edificio inaugurado por primera vez a finales de 1908.

Fuentes de la policía señalaron que "hoy debe de entrar personal del Procivy (protección Civil de Yucatán)", para constatar la magnitud de los daños y los riesgos que existen, pero hasta las 11 de la mañana de este miércoles, esto no había ocurrido.

Se espera que en las próximas horas las autoridades correspondientes ingresen al lugar y posteriormente emitan información detallada de lo ocurrido.