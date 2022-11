Niños acuden a la jornada extraordinaria de vacunación contra la influenza en Mérida

MÉRIDA.- Arlet Monserrat salió contenta del kínder donde estudia en la colonia Renacimiento Sur, viajó en el triciclo guiado por su madre Herminia Chi Hu, pero en vez de que irse a su domicilio como es costumbre, desvió la ruta hacia el Módulo de Rehabilitación Renacimiento del Ayuntamiento de Mérida donde aplicaron vacunas contra la influenza.

Y allá empezó el drama cuando oyó que le aplicarían la vacuna. La niña de 4 años de edad se agarró de la cadera de su madre, empezó a llorar, brincar y gritar. Su llanto fue más intenso cuando su madre la puso sobre sus rodillas en espera del “aterrador piquete” de la fina aguja con la dosis de la vacuna, que en realidad no duele.

El llanto desconsolado y los ojos desorbitados de Arlet Monserrat aumentó cuando el licenciado en enfermería Juan Diego García Estrella, de la Secretaría de Salud del Estado, preparó la inyección y se acercó a la niña.

“Tranquila Monse, no duele, es como la picada de un mosquito”, refirió el enfermero con voz tranquilizadora.

La reacción de la niña fue la misma: 'Mamá, no; mamá, mamá, no'. “Escúchame Monse, eres una niña grande, eres una niña valiente, la vacuna es para que no te enfermes, si te enfermas, te van a llevar al hospital”, reiteró el enfermero.

“Respira tranquila, cierra tus ojitos, ¿te sabes los colores? Viene el mosquito, ya te picó”.

La niña lloró más cuando sintió la “pinchada”, pero en unos segundos se calmó y volvió la sonrisa en su rostro cuando su madre la premió con un chocolate y la subió al triciclo, ahora sí, rumbo a su casa.

Muy distinto fue el comportamiento de los cinco hijos de Sonia D.H. que llegaron para que les aplicaran la misma vacuna. Quizá el ejemplo de Gemma generó confianza en sus hermanitos y hermanos porque no lloró, sino que sonrió cuando la inyectaron en el brazo y les dijo: “no duele”.

Siguió Edwin Alfonso, Rubén, Noami y América, nadie lloró, todos sonrieron aun cuando vieron que la aguja entrara a su piel y que quedara un puntito de sangre en la “curita” blanca.

Esta jornada extraordinaria de vacunación contra la influenza es parte de la campaña conjunta que realiza el Ayuntamiento de Mérida, que facilita las instalaciones de los módulos de salud municipal, y la Secretaría de Salud, que otorga las vacunas, para ampliar la cobertura contra este virus.

¿Dónde aplican la vacuna contra la influenza en Mérida?

La campaña inició el sábado pasado en el módulo de salud de la comisaría de Chichí Suárez; hoy lunes se aplicó en la colonia Renacimiento, en el Módulo de Rehabilitación ubicado en la calle 163 entre 76 y 78 (cerca de la placita comercial Santos Lugo).

Martes 29 de noviembre se aplicará en el módulo de salud de la colonia Plan de Ayala Sur (calle 50-B entre 97 y 95);

Miércoles 30 en el módulo de salud de la colonia Santa Rosa (Circuito Colonias entre 97 y 95, junto a la UTM);

Jueves 1 de diciembre en el módulo de salud de la colonia San Antonio Xluch (calle 137 No. 625 entre 72 y 74);

Viernes 2 de diciembre en el módulo de salud de la colonia Salvador Alvarado Sur (39-A No. 329 entre 8 y 10) y el Sábado, en el módulo de salud de Caucel (calle 22 entre 21 y 23).

El horario de atención es de 9 de la mañana a 2 de la tarde, pero dependiendo de la afluencia. Las unidades de medicina familiar del IMSS también aplican la vacuna contra la influenza.

“Está respondiendo la gente de la colonia Renacimiento”, informó el licenciado en enfermería Juan Diego García, quien junto con la enfermera Susana Marrufo Polanco son los comisionados para esta campaña conjunta en Mérida.

“La vacuna se aplica a niños menores de 5 años, mujeres embarazadas, mayores de 60 años, personas que padezcan alguna enfermedad crónico degenerativa como diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer y VIH”, informó.

“Es muy importante la vacunación para prevenir las enfermedades respiratorias, sobre todo en esta temporada invernal que es cuando inician las enfermedades respiratorias en los niños y quienes viven con alguna comorbilidad”.

El enfermero enfatizó que la vacuna puede salvar la vida porque evita las complicaciones en casi de contraer la enfermedad. La influenza puede ser mortal si no se detecta a tiempo. En la jornada de hoy lunes llevaron 100 dosis contra la influenza y a las 10

llevaban aplicadas 38.