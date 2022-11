Teatro Peón Contreras: ¿Qué pasará con los conciertos de la OSY programados?

Luego del inesperado cierre del teatro José Peón Contreras, de Mérida, debido al incendio ocurrido el martes pasado aún no se sabe qué pasará con los conciertos programados por la Orquesta Sinfónica de Yucatán (OSY).

Una de las instituciones artísticas más afectadas por el incendio es sin duda la OSY, que tiene como sede de sus presentaciones este recinto.

Como publicó Diario de Yucatán, luego del incendio en el teatro Peón Contreras la Orquesta Sinfónica de Yucatán suspendió la venta de boletos para lo que resta de la temporada 2022-2023.

En un comunicado en redes sociales, dio a conocer la noticia sin dar más detalles al respecto sobre lo que sucederá con los eventos.

¿Cuántos conciertos de la OSY faltan en la temporada?

Sin embargo, hasta el momento no se toma ninguna decisión respecto a qué pasará con los cinco conciertos de la presente temporada que faltan por realizarse, pues depende de varios factores.

Ante el reciente hecho, todavía no hay un peritaje sobre la causa y los daños que ocasionó el incendio, lo que impide que se puede acceder al recinto cultural.

Desconocer la magnitud de los daños y no saber cuánto tiempo se requerirá para las reparaciones, si es que las autoridades correspondientes deciden realizarlas, no permite tomar alguna decisión sobre el destino de las presentaciones de la OSY.

El objetivo de la OSY sería no cancelar los conciertos

Se buscó a los directivos de la Orquesta para saber el plan ante la situación, pero declinaron dar alguna declaración, pues, al no saber a qué se enfrentan, no se puede evaluar el contexto y tomar decisiones.

No obstante, se supo que la intención es poder continuar con los conciertos, aunque esto depende muchos factores.

Esta semana no se tenía programada ninguna presentación, pero sí el estreno de una obra de teatro, que por el momento quedó suspendida.

¿Cuándo está programado el siguiente concierto en el teatro Peón Contreras?

El viernes 11 de noviembre la OSY debería retomar sus presentaciones, con un concierto en el que el solista programado es el concertino de la agrupación sinfónica Christopher Collins, y que como es costumbre se repite los domingos.

Como señalamos, la OSY solo subió una publicación a sus redes sociales con el siguiente mensaje: “Estimado público, le informamos que la venta de boletos para los conciertos de la OSY de la Temporada en curso, tanto en línea como en taquilla, queda suspendida hasta nuevo aviso. Por su amable comprensión, muchas gracias”.

Esto obedece a que no se sabe si los conciertos se realizarán o no, y por tanto no pueden seguir vendiendo boletos.

Los comentarios en la publicación son de empatía hacia la agrupación sinfónica yucateca, con el deseo de que pronto el teatro pueda estar reparado y puedan presentarse en el recinto.

Seguidores hacen algunas sugerencias a la OSY

Algunos seguidores, un tanto aventurados, hicieron sugerencias sobre en qué sitios pueden presentarse mientras el teatro reabre sus puertas.

“Que les presten el estadio de béisbol, el show debe continuar, llenemos el estadio como si fuera final de béisbol. Arriba la cultura, arriba Yucatán tierra de dioses”, escribió una usuaria.

Otro sugirió que los conciertos sean en el Palacio de la Música o los teatros Daniel Ayala, o Armando Manzanero. “Espacios hay”, escribió.

¿Sede alterna al teatro José Peón Contreras?

“¡Que triste noticia! Ojalá existiera una sede alterna para no dejar caer la temporada y mucho menos los ingresos! Ojalá se encuentre solución en lo que se repara el teatro!", apuntó otro seguidor de la OSY.

Varios usuarios preguntaron qué pasará con los boletos que ya tienen comprado para los siguientes conciertos, sin recibir una respuesta oficial.