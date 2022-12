Creyentes, 'piedras vivas del templo'; Grupo Megamedia festeja con misa a la Virgen de Guadalupe

La tarea de Juan Diego todavía no ha terminado, es también nuestra tarea, es nuestra responsabilidad ir construyendo el verdadero templo de Dios que se construye con piedras vivas, donde reine el amor, la justicia y la paz.

Así lo expresó el Pbro. Luis Alfonso Rebolledo, quien ayer ofició la misa de la solemnidad de la Virgen de Guadalupe en las oficinas centrales del Diario de Yucatán, ante directivos de Grupo Megamedia, accionistas y colaboradores de la empresa.

En la homilía el sacerdote compartió que desde que él iba al catecismo le platicaban sobre la historia de las apariciones, y como la santísima Virgen de Guadalupe pide a Juan Diego que se le construya un templo, ahí en el Tepeyac.

Todo acontecimiento divino trasciende la historia, porque es un acontecimiento que suele ser profético, tiene una perspectiva de ya, pero de aún no, es decir ya ha acontecido, pero aún está por hacerse, todo acontecimiento profético nunca se termina del todo de cumplir.

Recordó cuando Juan Diego va a visitar al obispo fray Juan de Zumárraga, para que se construya el templo, y como eso le trae a la mente la experiencia de San Francisco de Asís, unos siglos antes, en el siglo XIII, cuando él tiene esa experiencia de un Jesús que le habla a Francisco y le dice “reconstruye mi Iglesia”, y San Francisco lo interpreta literalmente y empieza a reconstruir una ermita en ruinas, pero en realidad el mensaje iba más allá, a una iglesia que en tiempos de Francisco que estaba coludida con el poder y que había perdido mucha credibilidad.

Los obispos nos hablan que es necesario construir la casita de la Virgen de Guadalupe, una casita que todavía no se ha terminado de construir, pues desde la perspectiva bíblica cuando Jesús dice “destruyan este templo y yo en tres días lo reconstruiré”, la gente lo interpretaba materialmente, pensaban que se estaba refiriendo al templo de Jerusalén, pero los evangelistas son claros cuando dicen hablaba del templo de su cuerpo.

Señaló que San pablo insiste mucho en que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, y de que el templo de Cristo se construye con piedras vivas.

“Somos cada uno de nosotros (piedras vivas), es decir el templo, los templos materiales son signo pero no son la realidad, el templo de Dios la Iglesia de Dios , la casita de Dios todavía está por construirse porque la Iglesia está en el mundo para continuar la misión de Cristo en favor del reino de Dios y su justicia divina”.

Dijo que el último censo del Inegi arrojó el dato de que el 78% de los mexicanos se declaran cristianos católicos, es decir hay en teoría un ejército de bautizados, “tenemos muchísimos bautizados pero con poca identidad cristiana, con poca identidad de pertenencia a la Iglesia, ciertamente nos desbordamos en estas fechas por nuestra religiosidad popular, nos da mucha alegría y está bien, pero uno se pone a pensar si somos un ejército de bautizados, porque estamos en un país con tanta desigualdad social”.

Estamos haciendo una sociedad cada vez más insensible, y resalta que los yucatecos suelen presumir de la paz que hay en el Estado, pero cuando conversa con sacerdotes de otras partes de México la situación cambia.

“¿Sabían que México es el país donde más sacerdotes asesinan, es un país no sólo inseguro para los periodistas también para los sacerdotes (...) Ustedes como comunicadores tienen una tremenda responsabilidad, porque para los ciudadanos comunes y corrientes como yo, de dónde nos enteramos del acontecer mundial , local y nacional en los medios de comunicación, y de ahí podemos hacernos un criterio y tomar postura sobre ciertas cosas, de tal manera que la labor social en favor de la verdad, no la pierdan nunca, y no lo vean solamente como un trabajo, sino como una misión, una vocación para ir colaborando para que nuestro pueblo progrese, porque un pueblo desinformado es un pueblo simple y sencillamente un pueblo manipulado”.