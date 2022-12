Aeropuerto de Mérida cierra el año con cifra récord; estas obras proyecta Grupo Asur para 2023

El Aeropuerto de Mérida cierra el año con cifra récord, por lo que tras dar a conocer la etapa de ascenso en la que se encuentra esta terminal aérea tras la pandemia, Grupo Asur informó lo que proyecta para 2023.

Seis indicadores con muy buen crecimiento del Aeropuerto Internacional “Manuel Crescencio Rejón” de Mérida muestran el gran desarrollo económico, industrial y turístico que tiene en este año Yucatán.

También demuestra el gran acierto del concesionario del aeropuerto meridano, Grupo Asur, en el desarrollo del Plan Maestro que permitió la ampliación de la terminal aérea porque, según reconoció el director regional de esta empresa, Héctor Navarrete Muñoz, si no, no podrían atender esta demanda de pasajeros.

“Es una nueva terminal aérea con todos los trabajos que realizamos”, enfatizó en rueda de prensa en la Terminal 2 exclusiva para vuelos privados.

“Ya estamos considerando otras mejoras y ampliación para el próximo Plan de Desarrollo de Inversiones que se hace cada 5 años. Estamos pensando en ampliar las entradas del aeropuerto, nuestro equipo de rutas trabaja para traer más vuelos, más aerolíneas y pasajeros”.

Los indicadores que tiene contento a Grupo Asur, al director regional Navarrete Muñoz, al administrador del Aeropuerto de Mérida, Oscar Carrillo Maldonado, y al gerente regional de Proyectos, David Scholz Moreno, son los siguientes y son del período enero a noviembre, cifras consolidadas por la bolsa de valores de México y de Nueva York:

Aeropuerto de Mérida cierra el año con cifra récord

1) El número de pasajeros movilizados desde Mérida es de 2.764,201 en 11 meses, lo que representa un crecimiento de 8.9% en comparación con el mejor año que fue 2019. Así, el Aeropuerto de Mérida cierra el año con cifra récord, puesto que es la mayor en los 27 años que opera el aeropuerto Grupo Asur. Y al cierre de 2022 podría alcanzar el 10% de crecimiento.

2) Noviembre de 2022 fue el mes con mayor número de pasajeros en toda la historia, otra cifra récord del Aeropuerto de Mérida con 310,975 pasajeros.

¿Con cuántos destinos cuenta el Aeropuerto de Mérida y cuáles son?

3) Este año cierran con 20 destinos, lo que es muy importante porque se reconoce la conectividad de un aeropuerto en el país y el mundo, principalmente es un dato que decide la llegada de empresas globales.

Los destinos desde Mérida son Ciudad de México (AICM), Santa Lucía (AIFA), Guadalajara, Monterrey, Oaxaca, Tijuana, Toluca, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz, Villahermosa, Bajío, Querétaro, Las Flores (Guatemala), ciudad de Guatemala, La Habana, Houston, Miami, Toronto, Dallas y Camagüey.

¿Con cuántos destinos cuenta el Aeropuerto de Mérida y cuáles son?

La ruta de Mérida-Querétaro se inaugurará en los próximos días. En los años 2018 y 2019 Mérida solo tenía 10, 12 y hasta 13 destinos.

4) Hoy son más líneas aéreas que vuelan a Mérida con 9: Aeromexico, Aeroméxico Connect, Viva Aerobús, Magnicharter, Volarís, American Airlines, United Airlines, TAG Airlines y West Jet.

5) El transporte aéreo de carga, 50% de entrada y 50$ de salida, es de 22 millones 784,307 kilogramos, con destino a Estados Unidos, ciudades de México y otras partes del mundo. Operan de 7 a 10 aerolíneas de carga en el año.

Principalmente el cargamento es de las maquiladoras y productos perecederos. Este segmento tiene un crecimiento del 10% en comparación con el mejor año de 2019.

Cifra histórica también en la aviación privada

6) La aviación privada también tiene cifras históricas, nunca registradas en los 27 años de operación de Grupo Asur: Tuvo un crecimiento de 13.41% en este año, registró 23,190 operaciones (ida y vuelta de aviones y avionetas) y movilizó a 10,972 pasajeros.

Estas cifras récord que logró el Aeropuerto de Mérida no lo tienen muchos aeropuertos. Las frecuencias de estos vuelos privados son generalmente de dueños de empresas, directores de empresas y supervisores que viene por unos días y se regresan a sus ciudades de residencia en territorio nacional o el extranjero.

Cifra histórica también en la aviación privada

O por la cantidad de bodas que organizan en la ciudad o algún destino de Yucatán. “Es el mejor año del aeropuerto que hemos tenido”, enfatizó el licenciado Navarrete Muñoz al informar de estas cifras.

“Nos tiene contentos este 2022 porque tenemos mayor números en todos los indicadores”.

Navarrete Muñoz reiteró varias veces que son datos muy buenos los que tiene este año el Aeropuerto de Mérida, es fruto del trabajo de la mano que realiza Grupo Asur con el gobierno del Estado y la Secretaría de Fomento Turístico, del equipo de Rutas Aéreas de la empresa y de la planeación y ejecución del Plan Maestro de Desarrollo.

¿Qué obras proyecta Grupo Asur para el Aeropuerto de Mérida?

“Para junio de 2023 quedará totalmente terminada las obras de modernización y ampliación y trabajaremos en 2024 para los siguientes cinco años”, adelantó.

“Sabemos que el próximo año tendremos más pasajeros porque habrá mayores eventos, mayores congresos y convenciones”. El director regional de Grupo Asur afirmó que el Aeropuerto Internacional “Manuel Crescencio Rejón” de Mérida no sólo es el motor del desarrollo económico del Estado sino que suma a la economía yucateca.

¿Qué pasa con el nuevo Aeropuerto Internacional?

Como era de esperarse, una de las preguntas fue sobre el nuevo Aeropuerto Internacional que anunció el gobierno federal y que construiría la iniciativa privada de Yucatán en Umán. Solamente dijo que no tenía información, Grupo Asur tiene la concesión de operación y administración del Aeropuerto “Manuel Crescencio Rejón” hasta el año 2048 y este contrato tendrá vigencia en el lugar donde esté la terminal aeroportuaria.

¿Afecta a Mérida la degradación en la seguridad aérea de México?

También se le preguntó si la degradación que hizo el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica a la seguridad aérea de México, que bajó la calificación de nivel 1 a nivel 2, afecta la llegada de mayor número de vuelos internacionales a Mérida, como dijo el gobernador Mauricio Vila Dosal durante la inauguración del Hotel IOH MID Center que por esta degradación no se han concretado al menos siete vuelos al país vecino.

¿Qué obras proyecta Grupo Asur para el Aeropuerto de Mérida?

“Los vuelos internacionales de Estados Unidos pueden venir a Mérida, lo que no pueden ir a ese país son las aerolíneas nacionales porque no tienen la aprobación porque no cubren una serie de requisitos del gobierno americano”, explicó.

“Esperamos que muy pronto se resuelva, quizá a principios de 2023, para que las aerolíneas nacionales que tienen planes de volar a rutas de Estados Unidos desde Mérida lo concreten. ¿Sí ha afectado a Mérida?, se le reiteró.

“Al Aeropuerto de Mérida no le ha afectado y la prueba es que crecimos este año”, dijo.

Lo que hay que entender con claridad, es que nuestros vuelos nacionales no pueden ir a Estados Unidos, los pasajeros buscan destinos nacionales y en este sentido Mérida ha sido favorecido y se ve en el incremento del número de pasajeros.

Los pasajeros con vuelos internacionales buscan alternativas y deseamos que las aerolíneas puedan volar hacia esos Estados Unidos el próximo año”. Navarrete Muñoz consideró que el Tren Maya también tendrá un impacto positivo en la movilidad aérea, como en su momento lo tuvo el Puerto de Altura de Progreso, porque los turistas podrán viajar en el ferrocarril turístico y tomar un avión para el retorno a donde quieran.

Destacó la buena seguridad interna del aeropuerto, que es otro elemento que contribuye a traer mayor número de pasajeros, y la seguridad de las pistas porque pueden recibir a los aviones más grandes del mundo, tanto de carga, como de pasajeros y presidenciales.