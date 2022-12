Amplían plazo de trámite de los cementerios en Mérida

Cientos de personas se han volcado a las oficinas de la jefatura de panteones del Ayuntamiento de Mérida para realizar el trámite de regularización de derechos de uso de bóvedas al que llamó la comuna.

Arturo Antuña Silveira, subdirector de Servicios Generales del Ayuntamiento, aclaró en primera instancia que las bóvedas no se entregan en propiedad, sino en concesión, por lo que el programa busca que la autoridad municipal pueda tener el control de las concesiones y de esta manera se puedan brindar mejores servicios.

“También es para que la gente o los titulares decidan qué van a hacer con la concesión que se les entregó o nombren una persona beneficiaria que pasará a ser el titular cuando el concesionado muera”, dijo.

Además señaló que actualmente cerca del 30% de las bóvedas se encuentran en situación de abandono por diferentes razones como la muerte del último titular que no dejó beneficiario o heredero; o que los concesionarios ya no vivan en la ciudad o simplemente porque ya no las quieren.

“Ya no hay quién se haga responsable de la bóveda. Entonces con esto ya vamos a tener a quién llamar para decirle oye, tu bóveda está abandonada, hay que limpiarla. Lo que se busca es que se nombre un beneficiario de la bóveda, para establecer una línea perpetua de responsabilidad”, dice.

Otro cambio importante es que las concesiones ya no serán a nombre de una familia, como se acostumbraba, sino a nombre de una persona en específico.

“Hay casos en los que las bóvedas están a nombre de, por ejemplo 'Familia Pérez López'. Ahora los hermanos de esa familia tienen que nombrar a un titular, aquí en las oficinas les entregamos una hoja para que llenen; los familiares la firman a nombre de uno de ellos y lo traen con las copias de sus identificaciones. Si no hay acuerdo entre los familiares, respetamos eso. Pero la Comuna nombrará al titular conforme vayan falleciendo los concesionarios que tengan esos apellidos, no se pueden primos, tíos, sólo se respeta entre hermanos, entre gente de esos mismos apellidos”.

Antuña Silveira informó que el jueves 15 pasado el Cabildo aprobó la ampliación del terminó para esta regularización que inicialmente tenía como fecha final el último día de este año.

Reforma

“Esta actualización al reglamento de panteones se hizo en 2019, pero por la pandemia mucha gente no salió. Entonces solicitamos la ampliación del término y se otorgó para el 31 de diciembre de 2026, es decir, la gente tiene tres años para nombrar a un beneficiario o regularizar la concesión en caso de que el titular ya haya fallecido”.

El funcionario municipal explicó que al concluir este término, es decir, el primer día de 2027, la Comuna, a menos de que cambie el reglamento, comenzaría un proceso administrativo para recuperar las bóvedas no regularizadas.

“A partir de esa fecha se debe revisar los archivos y se empezará a buscar a los últimos concesionarios para que decidan qué van hacer. Si las regresan (las bóvedas) o si ya no hay nadie que vea por ellas, pues las recuperamos. Hasta ahora tenemos 200 bóvedas recuperadas en el Cementerio General y un número similar en el Xoclán, pero de gente que ya no quiere la concesión y que nos regresa la bóveda". — Gabriel Chan Uicab