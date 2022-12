''La 4T debe tener continuidad'': Claudia Sheinbaum

En un encuentro con cientos de simpatizantes de Morena en la Unidad Deportiva Inalámbrica, la jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que la Cuarta Transformación debe tener continuidad “porque significa seguir gobernando con las enseñanzas del presidente López Obrador: con modestia, humildad y principios”.

La doctora Sheinbaum tuvo su primer contacto con la militancia y simpatizantes de Morena en la Inalámbrica, que se llenó de tope a tope porque llegaron grupos de varios municipios en autobuses y taxis colectivos.

La entrada de la funcionaria al centro deportivo fue entre una valla de personas que propiciaron una aglomeración, ya que saludaron a la aspirante presidencial, se tomaron fotografías con ella o plantearon algunas peticiones.

Esto demoró su conferencia magistral “Políticas exitosas de gobierno”, que en realidad fue un mitin con aderezo de acciones de gobierno de Ciudad de México.

Conocedora que el nombre de López Obrador levanta aplausos, que frases como combate a la corrupción, que primero los pobres, la lucha contra la discriminación y el clasismo, que el dinero público no es para lujos, entre otras conocidas que ya popularizó AMLO, la jefa de gobierno las pronunció y generó ovaciones y un gran coro de “presidenta, presidenta”.

Como un final de un cuento dejó para último sus aspiraciones a la presidencia y cuando afirmó que hoy una mujer puede ser presidenta de la República surgieron estruendosos aplausos, se reanudó la batucada y el grito unánime de “presidenta, presidenta”, que cesó con unos “Viva México” y “Viva Yucatán” y una larga fila para fotos con la aspirante presidencial.

Durante su plática, Claudia Sheinbaum afirmó que el proyecto de la Cuarta Transformación que representa y el trabajo que realiza López Obrador “nos hace sentir orgullosos como mexicanos porque somos ejemplos para muchos países”.

“Por ejemplo, el pago de pensión para los adultos mayores y las obras de infraestructura como el Tren Maya y por ello es necesario consolidar la Cuarta Transformación. Estamos viendo tiempos extraordinarios que le vamos a contar a nuestros hijos, a nuestros nietos y éstos se sentirán orgullosos de esta 4T”, señaló.

Ella hizo un recuento de sus principales programas sociales como becas para estudiantes de educación básica, creación de universidades y preparatorias gratuitas, programas de salud, mejora en el transporte público como el cablebús y la construcción de un puente elevado solo para camiones urbanos.— Joaquín Chan

Asimismo, citó las tarifas bajas del transporte público, atención de las mujeres violentadas, entre otras acciones de gobierno.

Dijo que todo esto se puede realizar sin la creación de nuevos impuestos ni aumentar las contribuciones de los ciudadanos, sino simplemente porque en su administración “no hay corrupción y no hay privilegios”.

“Lo último que hemos apoyado son a las mujeres violentadas. La violencia contra las mujeres es parte de una historia de desigualdad, no todo surge en un día, nosotros hicimos una ley en la ciudad para que las mujeres violentadas no solo reciban refugio y protección, sino para que el hombre agresor salga de la casa y no se quede con los hijos”, dijo.

“Aquí en Yucatán hay una gran historia de mujeres, este estado vio nacer a Elvia Carrillo Puerto, que aun después del asesinato de su hermano, siguió luchando para que sea reconocido el voto de las mujeres.

“Hoy estamos en otra condición inmejorable, hoy tenemos nueve gobernadoras, hasta 2018 solo había seis, pero también hay senadoras, diputadas, presidentas municipales, una gobernadora en el Banco de México, en la Suprema Corte, hay un reconocimiento a la mujer y eso hace que cambien las perspectivas de vida de las niñas. Me pasa cuando voy a las escuelas, me ve una niña y me dice ‘quiero ser la jefa de gobierno’. Hace 20 años no se pensaba así.

“ Hoy las niñas dicen ‘quiero ser gobernadora, quiero ser ingeniera, abogada, senadora, diputada’, así es la igualdad y tiene que quedarse. No queremos que haya más desigualdades, que haya más pobres, más injusticia”, indicó.

“Hoy, una mujer puede ser presidenta de la república”, enfatizó ante la algarabía de sus simpatizantes.