Madre realiza plantón frente a Gobierno de Yucatán; pide le devuelvan a sus hijos

MÉRIDA.- Después de que Julissa Chuc Haas instaló una casa de campaña a las puertas del Palacio de Gobierno para pedir que le devuelvan a sus dos hijos (uno de 6 años y una recién nacida de mes y medio), retenidas por disposición de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes de Yucatán (Prodennay), la secretaria de gobierno, María Fritz Sierra, aseguró que "el estado protegerá a los menores de edad, porque los dos tienen lesiones".

De acuerdo a datos recabados, el niño tiene lesiones en la boca con riesgo de una sepsis y de infección por hongos en los dedos de uno de sus pies, y la menor, recién nacida, tiene indicios de afectación neurológica desde que estaba en el vientre de su madre, al parecer por el consumo de drogas, e incluso está en una etapa de abstinencia bajo los cuidados del DIF Yucatán y la misma Prodennay.

Aunque Julissa Chuc Haas ha denunciado que es víctima de discriminación por su condición de pobreza y su preferencia sexual, y que —dice— por eso le escatiman el derecho a ser mamá, el gobierno del Estado asegura que el niño de 6 años tiene marcas de quemaduras, lesiones delicadas en la boca y en los pies, y señalan que "el estado protegerá a los dos menores".

La segunda a cargo en palacio de gobierno, señaló que "nadie pretende quitarle sus hijos a Julissa, nada más los protegemos por las condiciones de salud en las que se encuentran".

La funcionaria habló con Chuc Haas y le informó que están buscando mecanismos legales para registrar al niño de seis años de edad que no tiene acta de nacimiento, nunca ha ido a la escuela ni tiene ninguna vacuna.

Fritz Sierra le dijo a la mamá de los menores que una vez que los niños sean estabilizados en su salud y que cuenten con los documentos de su registro y demás serían devueltos a su mamá, siempre y cuando ella garantice la atención y cuidado a los mismos.

Empero, Julissa inició este domingo un plantón a las puertas del Palacio de Gobierno para exigir a la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán (Prodennay) le devuelvan a sus hijos.

Julissa señala que permanecerá frente a la sede del ejecutivo estatal hasta que le sean devueltos sus hijos.

"No me importará pasar la navidad aquí sola, solo con las fotos de mis hijos" dijo estando a un lado de una pequeña casa de campaña que instaló en plena calle.

Sobre este caso, el pasado 26 de octubre, la mujer llegó al Hospital General Agustín O'Horán, donde dio a luz a una bebé.

En el nosocomio, una trabajadora social comenzó a cuestionarla sobre su orientación sexual debido a que tiene una expresión de género masculina, y cuando le contestó que era lesbiana, le dijo que no sería "un buen ejemplo" para la bebé y su hijo, por lo cual les fueron retirados.

Cabe señalar que desde esa fecha, la Prodennay activó los mecanismos de asistencia social pertinentes por el caso de la bebé, que en ese momento tenía dos días de nacida.

"Durante la investigación, se identificó a otro menor de 6 años de edad con una serie de omisiones en su cuidado, como que no está registrado ante el Registro Civil, no acude a la escuela y presenta evidencias de que recibe malos tratos, resultando que no se restituye en su totalidad sus derechos para vivir en condiciones dignas y para su sano desarrollo", explica el DIS.