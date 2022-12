Avanza sistema de basura

A poco más de un mes de presentarse el Sistema Metropolitano para el Manejo de Residuos, la secretaria de Desarrollo Sustentable, Sayda Rodríguez Gómez, habló del avance que tiene el proyecto de mejora de la recoja y valorización de la basura reciclable en seis municipios conurbados de Mérida.

“Vamos en camino”, sintetizó la secretaria. “Como les comentamos en la presentación del proyecto, es un proceso largo por las licitaciones públicas, asignaciones y procesos de obra. Ya están por darse los fallos y determinar en qué fecha empezarán las obras, deben ser antes que finalice el año las dos primeras licitaciones en Umán y Progreso”.

Igual explicó que las obras que se concursan son de los sitios de saneamiento y establecimiento de las estaciones de transferencia de Umán y Progreso, que son los más grandes.

Según la proyección, en los primeros días de 2023 estarán licitando los demás sitios de disposición final y las estaciones de transferencias, un proceso administrativo que sería más rápido porque son sistemas de limpieza más pequeños.

“Estos procesos administrativos de licitaciones los haremos más rápido para que el Sistema Metropolitano esté completo y empiece su operación a finales de marzo del próximo año”, señaló en entrevista con el Diario. “Se licita la asignación de las obras de saneamiento y disposición final de los residuos y las estaciones de transferencia”.

La secretaria dijo que el saneamiento es un proceso técnico de reubicar, compactar y tener el sitio de disposición final que debió haberse construido en los sitios de residuos de los municipios, pero no se hizo.

Aquel consiste en encapsular los residuos y compactarlos para que se vuelvan inertes, con lo que dejará de ser un tiradero a cielo abierto.

“Clausuramos esos sitios de disposición final, es el proceso que finalmente tratamos de lograr, pero el lugar requiere un saneamiento”, explicó. “En algunos de los sitios tendremos en el mismo lugar la estación de transferencia; si no, se colocará muy cerquita de las entradas de esos sitios”.

“Esos son los procesos que se realizarán próximamente como parte del sistema metropolitano”.

La maestra en ingeniería ambiental señaló que una vez concluido el saneamiento de los sitios, se llevará toda la recolección de los residuos en forma directa a la Planta de Separación y Relleno Sanitario de Mérida que ya está lista y en operación.

Respecto a la creación del Órgano Operador Descentralizado (OPD) que administrará el Sistema Metropolitano de Residuos, Sayda Rodríguez informó que los departamentos jurídicos de los municipios que participan en el plan (Conkal, Progreso, Kanasín, Tixpéhual, Ucú, Umán y Mérida) revisan sus procesos administrativos, estatutos y lineamientos para que haya homogeneidad en sus normas.

Se espera que pronto se fije una fecha para la primera sesión de la asamblea de la OPD, cuya primera acción será el nombramiento de un director de ese organismo para que ayude en el acompañamiento de establecer el nuevo sistema de recoja y disposición final de la basura.

“Para enero próximo es el compromiso de integrar este organismo y nombrar al director de la OPD”, enfatizó.

¿Cuál sería el siguiente paso?, se le preguntó.

“Sería empezar a mejorar el sistema de recolección de basura en los municipios y maximizar el proceso de valoración de los residuos, lo que implica tener esquemas como los que ya funcionan en Mérida: los macro puntos verdes, programas de reciclaje, educación ambiental en las escuelas, entre otras acciones”, informó.

La secretaria de Desarrollo Sustentable destacó el gran salto que ha dado Yucatán en materia de reciclaje porque los cálculos que tienen, de acuerdo con sus programas, es que el aprovechamiento de los residuos pasó de 3% a 25%.

Sin embargo, precisó, no es que antes no se hiciera esta separación del material de reciclaje, sino que hoy, por lo que saben, el fomento a la educación ambiental, conciencia ambiental y los programas de reciclaje ayudan muchísimo para que aumente la cantidad de residuos que se valorizan y no llegue a los sitios de disposición final de la basura.

“La gente está más dispuesta a dar un poco más de su tiempo para separar sus residuos y llevarlos a lugares de acopio o participar en las campañas de recolección de residuos aprovechables”, consideró.

¿Y qué hacen con la basura?

“En los programas de limpieza están comprometidos, en primera instancia, a recuperar y revalorizar lo más que se pueda”, respondió. “Si buscamos que todo lo que se pueda valorizar se separe en los canales recomendados, muchos de los residuos se aprovecharían y los que estén muy dañados, o sea, lo que es basura, se lleve al mejor sitio de disposición final cercano”.

“Hay muchos residuos que no son transformados aquí en Mérida, que es la palabra correcta, se recupera el material aquí en los centros de acopio, algunos se pre procesan como las botellas pet en la planta de Bepensa, otros materiales se preparan, compactan, trozan y los transportan a otras ciudades donde hay plantas de transformación, principalmente en el centro del país, Puebla, Veracruz y Querétaro”.— Joaquín Chan Caamal