Vacuna contra Covid: "No se puede abrir el frasco por 4 niños". Fechas de aplicación en Mérida

En este período de fin de año es muy difícil obtener la vacuna contra el Covid porque no hay en existencia para las personas mayores de edad; mientras que los niños de 5 a 11 años tienen que esperar a que se reúnan 10 menores para la apertura del frasco del biológico.

En el Centro de Salud de la colonia Santa Rosa ha ocurrido que se presentan madres de familia con sus hijos para que les apliquen la única vacuna contra Covid existente en este momento, que es la Pfizer Kids, pero pasan horas de espera sin lograr su objetivo porque no acude el número de niños o niñas de 5 a 11 años para que el personal responsable de la inyección abra el frasco que contiene 10 dosis.

Vacuna contra Covid: "No se puede abrir el frasco por 4 niños"

Si no se junta el número mínimo, simplemente no se abre el frasco y se retira a las madres de familia que esperan la vacuna contra Covid. Eso ocurrió hoy en el Centro de Salud de Santa Rosa: cuatro madres de familia llegaron desde las 9 de la mañana para que vacunen a sus hijos o hijas, pero no llegó nadie más.

Permanecían hasta el mediodía con la esperanza de que llegaran otros menores que complete la cuota del frasco de la vacuna contra Covid antes del cierre del módulo a las 5 de la tarde. Si no se llegaba al mínimo, simplemente tendrían que dejar sus nombres y números de teléfono para que cuando llegue a 10 niños les avisen para que se presenten.

“No se puede abrir el frasco por cuatro niños, se echaría a perder las otras seis dosis y no se permite el desperdicio de la vacuna”, comentó una persona del Centro de Salud.

Durante este mes de diciembre ha ocurrido este tipo de situaciones donde llegan algunos niños o niñas para la vacuna contra Covid y simplemente no la reciben en ese mismo día porque no se completa la cuota de 10 dosis. En el caso de los niños de 12 años a 15 y de adultos mayores de 18 años o más, simplemente no hay vacunas en existencia, de ninguna marca.

Por fin llegó dotación de vacuna contra el Covid

Sin embargo, el jueves pasado llegó a Mérida una dotación de 74,000 dosis de una vacuna, cuya marca no se ha dicho oficialmente, pero en el módulo de vacunación saben que se trata de la vacuna cubana Abdala.

“No nos han dado instrucciones si esta vacuna que recién llegó será para quien no haya recibido ninguna dosis o solo para el refuerzo o completar los esquemas”, señaló una fuente del Centro de Salud.

Vacuna contra Covid: fechas y lugares de aplicación en Mérida

Lo que sí saben en los módulos donde aplican a los niños la vacuna contra el Covid es el calendario para su aplicación que estará vigente en enero de 2023.

El lunes 2 de enero solo se aplicará en los hospitales Regional Militar y clínica del Issste de la colonia Lindavista.

solo se aplicará en los hospitales Regional Militar y clínica del Issste de la colonia Lindavista. El martes 3 no habrá vacuna en ningún módulo permanente.

no habrá vacuna en ningún módulo permanente. El miércoles 4 , la vacuna se aplicará únicamente en la unidad de medicina familiar 59 del IMSS.

, la vacuna se aplicará únicamente en la unidad de medicina familiar 59 del IMSS. El jueves 5 no habrá vacunación en ningún lado.

no habrá vacunación en ningún lado. El viernes 6 se aplicará las vacunas en el Centro de Salud de la colonia Santa Rosa.

A partir del 9 de enero se abrirán los módulos de vacunación para la población adulta, a partir de los 18 años, que no haya recibido la vacuna contra Covid, que tenga el esquema incompleto o desee el refuerzo.

A partir del 9 de enero se abrirán los módulos de vacunación para adultos

En Mérida, los centros de vacunación estarán en el Hospital Regional Militar, la clínica del Issste de Lindavista y el Centro de Salud de la colonia Santa Rosa, en un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde.

Se aclaró que para los adultos mayores de 18 años o más, la única vacuna que aplicarán es la que recién llegó a Yucatán.

Quienes no saben que no hay vacunas para adultos, acuden a los módulos permanentes para solicitar su aplicación, pero les informan que no hay ninguna de las marcas conocidas y con mayor demanda como la Pfizer y Astra Zeneca.

Invitaron a recibir la dosis

Los responsables de los módulos de vacunación invitaron a las personas para que acudan a recibir la dosis, principalmente a los niños de 5 a 11 años de edad porque hay dosis de vacuna Pzifer Kids suficientes y no se está aprovechando porque no se reúne el número mínimo de 10 personas para que se aproveche el biológico.

Como parte de los preparativos para recibir a mayor número de personas que quieren recibir la vacuna contra el Covid, en los primeros días de enero entrante, el Ayuntamiento de Mérida reinstalará el toldo y las sillas en el Centro de Salud de Santa Rosa para que la espera sea más cómoda, según se informó.