Cajeros para recarga de tarjetas de ruta "Va y Ven" del Periférico de Mérida, en funcionamiento

Los cajeros para hacer recargas a las tarjetas del transporte Va y Ven del Periférico de Mérida comenzaron a funcionar este sábado 23 de abril como se anunció, con un número considerable de usuarios que hicieron sus recargas para utilizar el transporte.

Que el pago sea electrónico en el servicio del transporte les pareció una muy buena idea, incluso uno de los usuarios dijo que hasta pagaría $20 pesos por el servicio y no los $12 que se comenzarán a cobrar a partir del sábado 30 de este mes.

El gobierno del Estado anunció que hoy iniciaría el servicio de las recargas de las tarjetas que repartieron previamente en el servicio de autobús.

Víctor Manuel Xool Cruz, vecino de la colonia Emiliano Zapata Sur, comentó que desde diciembre es usuario del servicio de transporte Va y Ven.

"Este servicio me traslada rápido al lugar donde quiero moverme, es directo, no tienes que tomar otro autobús. El camión es cómodo y tiene aire acondicionado, recordó de estos autobuses azules que sirven en el Periférico."

Cuando las tarjetas estén en los cajeros adquirir la mía, comentó

"Que haya cajeros para poder hacer las recargas me parece algo bueno porque facilita la transportación y ya no tendré que usar dinero en efectivo, comentó el joven. La cuota de los 12 pesos del servicio me parece justa, es una ayuda a la economía."