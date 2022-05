En Mérida, joven señala discriminación en un "antro" del Norte (vídeo)

MÉRIDA.- Un joven de 19 años expuso en redes sociales que fue víctima de discriminación en un centro nocturno del norte de Mérida el sábado pasado.

A través de un vídeo en Instagram, Pedro Escalante, quien tiene una discapacidad motriz, señaló que el fin de semana pasado acudió a "Classico Península", "antro" ubicado en la avenida "Andrés García Lavín".

En la grabación el muchacho relató que esperó en la puerta durante más de una hora y nunca lo dejaron ingresar. Incluso una amiga de él intervino, sin embargo no tuvo éxito.

“El gerente se acercó a mí y me dijo en mi cara que no me iba a dejar entrar. Que no me iba a permitir el acceso, de una manera muy prepotente, por mi discapacidad. Que porque me iba a lastimar”.

“Llegué a mi casa llorando... porque sinceramente nosotros los discapacitados nos queremos divertir y tenemos sentimientos como para que nos traten así, con este acto de discriminación”.

Versión de Classico Península

Por su parte, Classico Península difundió un comunicado a través de sus historias en Facebook e Instagram. En él sostiene que ya realizan una investigación a detalle sobre lo ocurrido, mediante su sistema de videovigilancia.

"No aceptaremos este tipo de conductas ni ningún tipo de acto de discriminación. De ser así, los responsables serán removidos de sus puestos. Nos comprometemos como una empresa dedicada a fomentar igualdad e inclusión", señala el texto.