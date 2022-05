Entra a análisis el cambio de las luces peatonales en semáforos de Mérida

Mañana continuaría en comisiones del Congreso el análisis de la iniciativa para cambiar las luces de los semáforos peatonales de verde a blancas, con el fin de evitar que sigan causando confusiones y accidentes de tránsito en la ciudad, informó Rafael Echazarreta Torres, diputado de Morena y autor de estas reformas a la Ley de Tránsito del Estado.

Se espera que mañana miércoles continúe el análisis de la iniciativa para cambiar de verdes a blancas las luces de los semáforos peatonales, con el fin de evitar más confusiones y accidentes de tránsito en la ciudad, informó ayer Rafael Echazarreta Torres, diputado de Morena y autor de estas reformas a la Ley de Tránsito del Estado.

“Esta iniciativa de reformas de ley recoge la preocupación ciudadana que se vio reflejada en diversos medios de comunicación y en redes sociales, por la confusión que ocasionan las luces verdes peatonales y vehiculares, provocando accidentes como bien ustedes (el Diario) han dado puntual cuenta”, explicó.

El legislador local recordó que su iniciativa ya se turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda e Infraestructura del Congreso, en la cual ya realizaron una primera sesión de trabajo para darle trámite y consistió en distribuirla a todos los integrantes de esta comisión.

“El próximo miércoles 4 de mayo se convocará a otra sesión con el propósito de continuar con el análisis y, en su caso, recibir propuestas de los demás diputados integrantes de la comisión y de llegar a un consenso, estaríamos encargando la elaboración del dictamen para que pase a la aprobación del pleno”.

De las molestias y preocupaciones de la ciudadanía que recogió por esta confusión de los semáforos, el diputado de Morena citó que el color verde del semáforo peatonal, que indica “siga”, está colocado en igual tamaño al del paso de automóviles y casi siempre uno junto al otro.

Lo anterior provoca una entendible confusión no solo a los automovilistas, sino a los propios peatones, dijo.

Además, indicó, los semáforos de los automóviles y los peatones no están bien sincronizados, la orientación de los semáforos en ambos casos pareciera que es la misma en muchas intersecciones.

Si no es así, mencionó, están instalados de tal manera que no se nota la diferencia, por eso al marcar ambos indicadores la luz verde simultáneamente, tanto el que cruza la calle a pie como el automovilista se confunden, considerando que la señal les da el paso correspondiente a cada uno, poniéndolos en riesgo de colisión y/o ser arrollados.

Echazarreta Torres añadió que su propuesta es que el semáforo peatonal, además de estar sincronizado en función del peatón y correctamente orientado para evitar la confusión, se ilumine con luz blanca, no verde que identifican los automovilistas como un paso libre para ellos.

“Con esta iniciativa que presenté se busca corregir esa situación, dotando de certeza vial y seguridad tanto a los conductores como a los peatones y con ello se eviten confusiones, daños materiales y la eventual pérdida de vida”, reveló.

Cambios en las luces peatonales

El legislador morenista recordó que el 18 de diciembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declararon reformadas diversas disposiciones de la Constitución Mexicana, en materia de Movilidad y Seguridad Vial.

Con esta reforma, continuó, se declaró a la movilidad y la seguridad vial como derechos fundamentales de todos los mexicanos, lo que conlleva la obligación de todos los poderes del Estado a realizar acciones para promoverlos y protegerlos.

Asimismo, señaló que para cumplir con este mandato constitucional y dar esta certeza vial, y por considerar que esto es importante en favor de la ciudadanía que se ha visto afectada, propuso adicionar el artículo 53 bis de la Ley de Tránsito y Vialidad de Yucatán, para que quede de la siguiente manera: