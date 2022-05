Colectivos feministas en Yucatán reconocen labor de Fiscalía para dar seguridad a mujeres

Como parte del seguimiento a la agenda de género del Frente por los Derechos de las Mujeres por Yucatán, sus integrantes sostuvieron ayer una reunión con el fiscal general del Estado, Juan Manuel León , donde las activistas conocieron el proyecto de atención a mujeres víctimas de violencia.

Este reenfoque de la Fiscalía estatal para atender la problemática de la grave violencia familiar se suma a la estrategia del gobierno del Estado de invitar a los ayuntamientos para que abran institutos municipales de la mujer y otras acciones para la aplicación de la justicia pronta con su respectiva sanción que evite el desaliento de las denunciantes.

Dejarían atrás el rezago de carpetas

La doctora Gina Villagómez Valdez, activista e investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán, visitó ayer por la tarde el edificio central del Diario, para hablar con amplitud del trabajo que realizan las integrantes del frente en defensa de las víctimas, pero también en materia de prevención y cambios a la legislación para incluir como delito la violencia institucional y la violencia vicaria, que es un nuevo fenómeno social presente en Yucatán.

“Tuvimos una reunión con el fiscal Juan Manuel León, me sorprendió lo que está haciendo, sabe su trabajo, viene de una experiencia muy profesional y nos habló del proyecto que tiene. No puedo describirlo, no me corresponde, pero nos quedamos todas las del grupo sorprendidas por todos los cambios que está haciendo para solventar el rezago de las carpetas de todos los delitos y dar una particular atención al protocolo de atención a las mujeres víctimas de violencia”, manifestó.

“Hace cambios favorables, tanto en el Centro de Justicia para Mujeres, como en las 29 agencias ministeriales y tras 4 agencias de otro tipo que están en el interior del Estado. Este protocolo de atención se llevará a las agencias del interior del estado, que es donde las mujeres tienen menos recursos, hay mayor resistencia cultural y no tienen acompañamiento jurídico y psicológico”, indicó.

“Además, consideramos que con esta estrategia de la Fiscalía no volverán a revictimizar a las mujeres con la violencia institucional, que es una lucha que tenemos en el Frente y llevamos al Congreso del Estado una iniciativa para que se tipifique como delito de violencia institucional la falta grave de atención en Yucatán”.

La doctora Gina Villagómez Valdez, activista e investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán. Foto de Megamedia

El fiscal general informó al grupo de activistas que se van a desahogar miles de expedientes que están atorados para priorizar y clasificar los expedientes. Llevan un sistema absolutamente transparente y técnicamente bien llevado para abatir el rezagos. Mostró avances, porcentajes, la clasificación se realiza por tipo de delitos, tipo de víctimas, mes por mes, es decir, hay un trabajo muy organizado. Incluso, el fiscal estatal de forma personal atiende mediante una especie de atención ciudadana en los pasillos de la dependencia y visita las agencias ministeriales del interior del estado para llevar este acompañamiento para las diferentes víctimas de violencia.

Recordó que integraron este frente porque detectaron como integrantes de varios colectivos feministas que en los primeros tres años de la administración estatal faltaban varias estrategias para atender la violencia femenil y familiar. Y una de ellas es la atención de las mujeres en términos de prevención, atención y justicia para ellas en el interior del estado.

Desacuerdos en Semujeres

Después de algunos desacuerdos por el nombramiento de la titular de la Secretaría de las Mujeres (María Cristina Castillo Espinosa), porque decían que no tenía el perfil para el cargo, finalmente la funcionaria sorprendió con su trabajo, mantienen buena comunicación con ella y con apoyo del gobernador hizo una gran estrategia de cobertura en el interior del estado, que es donde más falta hacia el trabajo porque Yucatán sigue con los más altos índices de violencia familiar, que es el problema más grande que tenemos hoy, además de otros problemas sociales como los suicidios y la disolución conyugal que ocupan primeros lugares.

“Tenemos una problemática social, pero que particularmente afecta a las familias dentro del hogar, no en la calle, no por los asaltos, no por los secuestros, no por los feminicidios, aunque tenemos algunos casos, sino el problema está dentro del hogar”, recalcó.

“La presión que ejercimos contra Semujeres para que atienda este problema en el interior del estado afortunadamente tuvo eco en la nueva secretaria e hizo una buena propuesta y desarrolló todo un proyecto institucional para darle cobertura al interior. El gobernador nos pareció que tuvo un acierto al instruir e invitar que los ayuntamientos instalen institutos municipales de la mujer con servicios completos y apoyos con recursos municipales”.

“De noviembre pasado para acá se han abierto 30 institutos municipales de la mujer en el estado, lo cual nos da una cobertura regional y da la tranquilidad de que se está trabajando”, dijo. “Ahora no solo es una oficina de representación con una mujer que atiende el municipio, sino es un instituto con todo el protocolo de atención, con asesoría jurídica, psicológica y médica, en caso de ser necesario, y el compromiso de los alcaldes de llevar a las mujeres para que interpongan la denuncia a la Fiscalía y darles el apoyo que requieren”. La doctora Gina Villagómez Valdez, activista e investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán en su visita a Diario de Yucatán. Foto de Megamedia

La doctora Villagómez Valdez señaló que afortunadamente hoy tienen ese avance de cobertura gracias a la presión que hicieron las activistas del Frente y la buena disposición de la titular de Semujeres.

“Así como hicimos una crítica y lucha muy fuerte contra ella, también reconocemos que este trabajo que está haciendo, entre otras acciones, es en favor de disminuir la violencia contra este género”, afirmó.

“Un aspecto que siempre hemos cuestionado es la impartición de justicia a cargo de la Fiscalía. A la fecha tiene muchos procesos rezagados, un protocolo de atención a las víctimas inadecuado, insuficiente personal, rezago en el armado de las carpetas de investigación, en la configuración de los delitos y de llevar los proceso legales hasta que los victimarios sean sancionados. Sin embargo, hoy comprobamos que el fiscal realiza un trabajo para mejorar esta situación”.

Demanda por la violencia vicaria en Yucatán

Como parte de la lucha de este grupo de activistas femeniles y ante el surgimiento de una nueva variedad de violencia familiar, el Frente por los Derechos de las Mujeres inició la demanda de atención de la violencia vicaria que ya se está acuñando en Yucatán porque saben de un grupo de 15 mujeres que sufren este tipo de maltrato por medio de sus hijos o hijas.

Explicó que la violencia vicaria es un tipo de violencia familiar que generalmente ejerce el padre, aunque en ocasiones es por parte de la madre, donde la víctima es el niño o niña para causar daño a alguien de la pareja.

Este tipo de violencia es muy común en España e Italia, pero ya llegó a México y a Yucatán. Incluso, Zacatecas ya aprobó una ley estatal exprofesa.

“Hay exparejas, parejas, padrastros, padres de familia y mujeres que utilizan a los hijos para maltratar y destruir a las mujeres, ya sea no dándole dinero, pegándole, agrediendo psicológicamente. Y si es tu hijo o hija preferida, más maltrato le dan, hay casos extremos donde llegan al asesinato”, reveló. “Aquí en Yucatán se nos acercó un grupo de 15 mujeres que ya están unidas como grupo de acción, ya tienen carpetas de investigación en la Fiscalía porque les han quitado sus hijos y están luchando contra este tipo de violencia. Lo más cruel es que separan a bebés de sus madres, sustraen al menor aunque no puedan cuidarlos con tal de causar daño a las mujeres. Debe de haber muchos casos más de violencia vicaria que no se denuncia porque no está tipificado como delito en Yucatán.

Muchas mujeres que denunciaron abandonaron la denuncia porque no llegaron a buen término, no recuperaron a sus hijos y se dieron por vencidas”.

Ante esta impunidad, falta de justicia y afectación a la niñez, el Frente se unió a la lucha que realiza una agrupación nacional que ya tiene afiliadas a 600 mujeres víctimas de violencia vicaria para promover cambios en los códigos civil y penal para que se considere este delito. La doctora Gina Villagómez Valdez observa la foto de algunos colaboradores en la Galería de Valores Megamedia, en el edificio central de Diario de Yucatán

“A este problema tan grave, hay que sumarle el más grave que es el abuso sexual que no se ha atendido como es debido”, dijo.

“El Congreso del Estado recibió dos propuestas de modificación al código penal y civil para que se considere el delito de violencia vicaria en Yucatán porque hoy estas mujeres que denunciaron que sus hijos fueron sustraídos no se consideraron como secuestros ni como sustracción de menores porque el padre y madre tienen la custodia compartida. La diputada de Morena Jazmín Villanueva metió una iniciativa y las mujeres que luchan contra la violencia vicaria hicieron otra propuesta ciudadana".

La iniciativa tuvo buena acogida en el Congreso, ya está en discusión, el diputado Gaspar Quintal tiene claridad que es necesaria y apoya la propuesta, la mayoría de las diputadas han manifestado su apoyo, pero hay otros diputados que ven dificultades para tipificarlo como delito porque es complejo.

Las activistas que forman el Frente, y que se reunieron con el fiscal Juan Manuel León junto con ella, fueron Nancy Walker Olvera, Leticia Murúa Beltrán, Milagros Herrero Buchanam, Ligia Vera Gamboa, Rocío Quintal López, Bertha Elena Munguía Gil, Teresa Munguía y Adelaida Salas Salazar. Cada una tiene amplia trayectoria en el activismo y dirigen organizaciones feministas.— Joaquín Chan Caamal