Más uso de la bicicleta: mantenimiento ya es necesario en algunas ciclovías

Hace unos días, en el marco del Smart City Expo Latam Congress Mérida 2022, el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (Imdut) del Estado presentó una evaluación del Programa de Impulso a la Movilidad Sostenible, donde destacó el avance del uso de la bicicleta en la entidad.

La instancia gubernamental afirmó que el 70% de los beneficiarios que recibieron un subsidio para la adquisición de una bicicleta calificaron la ubicación de la infraestructura ciclista de Mérida como adecuada y 8 de cada 10 observó un cambio positivo en su círculo social en favor del uso de la bicicleta.

Según dice, el uso de la bicicleta pasó de 8% a 53%, ya sea como uso recreativo, para el trabajo o como transporte alternativo.

Esto se traduce en un mayor uso de la red de ciclovías construidas por el gobierno del Estado en la ciudad de Mérida, indicó el Instituto de Movilidad.

El director general del Instituto Yucateco de Emprendimiento, Antonio González Blanco, operador del programa de subsidio de bicicletas, explicó que antes de la implementación de ese programa, el 60% de los beneficiarios usaban algún transporte público, 27% transporte particular, 8% bicicleta y 5% transporte privado.

Después del programa de subsidio de bicicletas, el uso de este vehículo no contaminante pasó del tercer lugar al primero “con un salto de 8% a 53%, un aumento de 45 puntos porcentuales, según la opinión de los beneficiarios”.

El licenciado González Blanco precisó que estos datos son resultado de una encuesta que realizó el IYEM en aproximadamente el 10% de las personas que recibieron un subsidio para la adquisición de una bicicleta. La encuesta fue para conocer la percepción de la calidad en el servicio y para medir los resultados de este programa oficial.

La opinión de los beneficiarios del programa de subsidio de bicicletas del IYEM fue importante porque, según consideró González Blanco, reflejó un cambio de hábito en términos de los números. Antes del programa, los beneficiarios usaban el transporte público como primera opción y la bicicleta como tercera, sin embargo, después se invirtió porque la bicicleta pasó a primer lugar (53%), el transporte público en segundo (23%) y el transporte particular en tercero (22%).

El IYEM financió 6,800 bicicletas, la iniciativa privada 349 por medio de descuentos del impuesto sobre la nómina y el Issstey 274 entre sus afiliados que la recibieron como una prestación. El IYEM pactó la compra de bicicletas con los distribuidores en $1,600 el modelo para adultos y subsidió el 50% de su valor de cada vehículo.

Las estadísticas del Imdut y del IYEM coinciden con la visión del presidente de la asociación ecologista Cicloturixes, Everardo Flores Gómez, de que las ciclovías de Mérida tienen mayor uso, fomentan el ciclismo y es una red segura.

“Yo veo que sí usan más las ciclovías. Ahora veo que hasta patines eléctricos ya circulan en ellas”, comentó.

“En Paseo de Montejo, Prolongación Paseo de Montejo y la Canek hay ciclistas circulando con más frecuencia. La idea es que conecten más ciclovías en la ciudad. La implementación de cojines en los carriles Bus-Bici ayudaron porque los vehículos se metían en estos carriles exclusivos para las bicicletas. Pero todavía hay invasión de carriles, hay vehículos que se estacionan en el bici carril”, dijo.

“La policía tiene que estar más pendiente que respeten esta vialidad ciclista”.

Everardo no tiene datos si la construcción de las ciclovías ha disminuido los accidentes y muertes de ciclistas. Tiene la percepción de que con la construcción de las ciclovías la circulación de los ciclistas es más segura en Mérida. No puede decir lo mismo de los municipios del interior del Estado y el Anillo Periférico de Mérida, donde siguen los atropellamientos.

“El uso de la moto ha aumentado considerablemente y lo mismo los hechos viales con ese tipo de vehículo motorizado. Es una lucha constante para que la gente use la bicicleta como transporte, aun cuando tenga coche o moto”, señaló.

“Soy optimista y todavía creo que algún día veré que los trabajadores y estudiantes usarán este medio de transporte para que disminuya el uso de los automotores porque ya no es sostenible para las ciudades. También falta que pongan en marcha la ‘bici pública’ como hay en Ciudad de México, que tomas una bici en un lugar y la dejas en el sitio donde vas para que no la carguen”, indicó.

“El año pasado el gobierno estatal construyó 70 kilómetros de ciclovías. Unas son carriles confinados, otras son separadas con boyas y las compartidas con los autobuses urbanos donde el ciclista tiene preferencia, pero el compromiso del gobierno es construir tres veces más de kilómetros de ciclovías”, recordó.

“Veo que el programa de infraestructura ciclista está detenido. No sabemos qué sucedió. En el foro Yucatán Pedalea no se habló de las obras como tal. Lo que sí vimos es que en las intervenciones a las glorietas sí colocaron unos separadores, que son una especie de bolardos para que los autos no invadan la ciclovía”, dijo.

“Las obras de infraestructura están detenidas, no se han hecho en este año conforme al anuncio del plan de red de ciclovías”, reiteró. “El año pasado, en un evento con la prensa, se informó que se harían el plan de movilidad y la ley de la bicicleta. Ese plan consistía en construir hasta el 10% de ciclovías en las vialidades de la ciudad. Ahora no sé qué pasa, está detenido, pero seguiremos impulsando que se haga. Las ciclovías llegaron para quedarse”.

Everardo Flores suele realizar con su grupo rodadas nocturnas como parte del fomento del uso de la bicicleta y en sus recorridos ve que en estos momentos hay tramos de la ciclovía que ya les falta mantenimiento, como por ejemplo, el de la avenida Canek. Dan un aspecto de abandono o deterioro por las lluvias, y falta mayor vigilancia policiaca para que respeten los carriles de las ciclovías porque en los fraccionamientos Las Américas y Francisco de Montejo hay invasión de la infraestructura por los automóviles.

Dijo que como asociación insistirán en que se cumpla el plan de movilidad sustentable porque tiene la ilusión de ver a Mérida “como una ciudad más bicicletera”.

Reconoció que la construcción de las ciclovías en Mérida dan mayor seguridad a los ciclistas, es un gran número de ellos porque más del 5% de los viajes son en bicicleta y triciclo. Incluso, sabía que Mérida y Yucatán son los más tricicleros del país, ya que están por arriba de otras ciudades con 10% a 15% de la gente que usan los triciclos como medio de transporte o de trabajo, como los panaderos, jardineros, afiladores, vendedores, etc.

Quizá pronto sus reclamos serán atendidos porque el director general del Imdut, Rafael Hernández Kotasek, reveló que trabajan en la interconexión de la red ciclista entre los paseos Verde y Henequenes, que son 3 kilómetros de distancia, y para septiembre anunciarán la segunda etapa de la infraestructura ciclista.